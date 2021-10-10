شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج: هل يمكنني زيادة وقت التراجع عن الإرسال في Gmail؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كانت هناك احتمالات بأنك قد أرسلت بريدًا إلكترونيًا على عجل إلى جهة اتصال خاطئة أو أن هناك خطأ ما في البريد الإلكتروني أو أنك ضغطت عن طريق الخطأ على زر الإرسال، وسرعان ما ندمت عليه؟ ، لكن لحسن الحظ ، تقدم جوجل ميزة "تراجع" لرسائل البريد الإلكتروني ، والتي تتيح لك التراجع عن بريد إلكتروني مرسل لمدة تصل إلى خمس ثوانٍ، و بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك زيادة الحد الزمني لـ "تراجع عن الإرسال" في Gmail.

كيف يمكنك زيادة وقت التراجع في Gmail؟ - قم بتسجيل الدخول إلى Gmail الخاص بك وانقر على أيقونة الإعدادات.

- الآن ، انقر فوق الخيار "مشاهدة جميع الإعدادات".

- انتقل إلى علامة التبويب "عام" وابحث عن خيار "تراجع عن الإرسال".

- الآن ، من القائمة المنسدلة "إرسال فترة الإلغاء" ، حدد أحد الخيارات - 5 ثوانٍ و 10 ثوانٍ و 20 ثانية و 30 ثانية.

- مرر لأسفل وانقر على "حفظ التغييرات".