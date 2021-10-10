شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج: هل يمكنني زيادة وقت التراجع عن الإرسال في Gmail؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ربما كانت هناك احتمالات بأنك قد أرسلت بريدًا إلكترونيًا على عجل إلى جهة اتصال خاطئة أو أن هناك خطأ ما في البريد الإلكتروني أو أنك ضغطت عن طريق الخطأ على زر الإرسال، وسرعان ما ندمت عليه؟ ، لكن لحسن الحظ ، تقدم جوجل ميزة "تراجع" لرسائل البريد الإلكتروني ، والتي تتيح لك التراجع عن بريد إلكتروني مرسل لمدة تصل إلى خمس ثوانٍ، و بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك زيادة الحد الزمني لـ "تراجع عن الإرسال" في Gmail.
- قم بتسجيل الدخول إلى Gmail الخاص بك وانقر على أيقونة الإعدادات.
- الآن ، انقر فوق الخيار "مشاهدة جميع الإعدادات".
- انتقل إلى علامة التبويب "عام" وابحث عن خيار "تراجع عن الإرسال".
- الآن ، من القائمة المنسدلة "إرسال فترة الإلغاء" ، حدد أحد الخيارات - 5 ثوانٍ و 10 ثوانٍ و 20 ثانية و 30 ثانية.
- مرر لأسفل وانقر على "حفظ التغييرات".
- أنت مطالب بتشغيل التراجع عن الإرسال من إعدادات Gmail لإبطال البريد الذي أرسلته. للقيام بالشيء نفسه ، انتقل إلى Gmail وانقر على الإعدادات. في قسم "تراجع عن الإرسال" ، حدد المربع بجوار "تمكين التراجع عن الإرسال". في قسم "فترة الإلغاء للإرسال" ، عيّن الوقت الذي تريد فيه إلغاء إرسال بريد إلكتروني.
هل يمكنك سحب بريد إلكتروني في Gmail؟
نعم يمكنك التراجع عن بريد إلكتروني في Gmail، للقيام بذلك ، تحتاج إلى النقر فوق "تراجع" عندما ترى "تم إرسال الرسالة" على الشاشة.