شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لتطوير هاتف أيفون قابل "للدوران".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo مؤخرًا إن جهاز أيفون القابل للطي لن يظهر حتى عام 2024، ويبدو أن شركة أبل متأخرة قليلاً عن السباق ، حيث أطلقت العديد من الشركات بالفعل أجهزة في هذا القطاع بينما يبدو أن آخرين يعملون على كذلك.

ويشير تقرير صادر عن Phonearena إلى أن أبل ربما تعمل على أيفون بشاشة قابلة للطي تحمل اسمًا مختلفًا: "شاشة قابلة للدوران"، حيث أن الهواتف القابلة للدوران هي هواتف تتميز بشاشات OLED قابلة للطي تدور حول أحد الزوايا، وقد ظهرت بالفعل بعض النماذج لذلك.

ويبدو أن مثل هذه الشاشات القابلة للتوسيع هي الواجهة التالية لمصنعي الهواتف الذكية ، حيث حصلت شركات منافسة على براءات اختراع للهواتف المزودة بشاشات قابلة للطي أو قابلة للسحب.

وفقًا لتقارير PhoneArena ، يتضمن طلب براءة الاختراع الجديد لشركة أبل مقطعًا عرضيًا لجهاز أيفون القابل للطي، وداخل الهاتف ، تنحني الشاشة حول مكان بكرة داخل الجهاز، وتلاحظ أبل في طلب براءة الاختراع أنه "قد يتم تخزين جزء من شاشة مرنة في منطقة داخلية من السكن عندما يكون السكن في حالة غير موسعة، ووفي الحالة غير الموسعة ، قد يكون للشاشة المرنة انحناء واحد أو أكثر وقد يتضاعف مرة أخرى على نفسه مرة واحدة أو أكثر ".