شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير برق اصطناعى يفتت 99٪ من غاز الميثان قبل وصوله الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر
وتعد البلازما ساخنة جدًا لدرجة أن الإلكترونات تتمزق من الذرات وهذا يؤدي إلى النقطة التي تتفكك فيها الجزيئات، يسحق N2 هذا التيار شديد الحرارة في جزيئات الأمونيا لإنتاج نيتروجين نقي، ثم يتم امتصاصه في الأرض.
هذا مفيد للمزارع، حيث أن النيتروجين المطبق على الطين عنصر أساسي للأسمدة، لذلك يمكن أن يساعد بشكل أكبر في نمو المحاصيل، مما يوفر أموال المزرعة.
وقالت الشركة، إنه إذا ثبت أن الإصدارات النهائية من التكنولوجيا ميسورة التكلفة للاستخدام العام، فيمكنها معالجة تغير المناخ وتحسين رائحة الريف.
وتأتي التحسينات في الرائحة أيضا من إزالة غاز الميثان والأمونيا، مما قد يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الهواء في المدن.
وكانت قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن ما بين 10 و 12% من جميع الانبعاثات البشرية المنشأ تنجم عن الزراعة.