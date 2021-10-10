شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير برق اصطناعى يفتت 99٪ من غاز الميثان قبل وصوله الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء برق اصطناعي يطلق صاعقة من البلازما في الطين، مما يؤدي إلى تحطيم 99% من الميثان قبل أن يدخل الغلاف الجوي، حيث تم تصميم هذه التقنية لتجريد الملوثات من فضلات الحيوانات، وفقًا للشركة التي تقف وراء النظام الذي يتم اختباره في المملكة المتحدة، N2 Applied من أوسلو بالنرويج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اختبر العلماء التقنية في مزرعة في باكينجهامشير، ووجدوا أنه كان لها تأثير ملحوظ على غازات النفايات الضارة.

كما اكتشفوا أنه قلل من الأمونيا بنسبة 90% وخفض كمية الميثان من منتج النفايات بالكامل تقريبًا بنسبة 99%، وأنه يعمل عن طريق توليد البلازما، وهي عبارة عن تيار من المواد شديدة الحرارة.

وتعد البلازما ساخنة جدًا لدرجة أن الإلكترونات تتمزق من الذرات وهذا يؤدي إلى النقطة التي تتفكك فيها الجزيئات، يسحق N2 هذا التيار شديد الحرارة في جزيئات الأمونيا لإنتاج نيتروجين نقي، ثم يتم امتصاصه في الأرض.

هذا مفيد للمزارع، حيث أن النيتروجين المطبق على الطين عنصر أساسي للأسمدة، لذلك يمكن أن يساعد بشكل أكبر في نمو المحاصيل، مما يوفر أموال المزرعة.

وقالت الشركة، إنه إذا ثبت أن الإصدارات النهائية من التكنولوجيا ميسورة التكلفة للاستخدام العام، فيمكنها معالجة تغير المناخ وتحسين رائحة الريف.

وتأتي التحسينات في الرائحة أيضا من إزالة غاز الميثان والأمونيا، مما قد يؤدي بدوره إلى تحسين جودة الهواء في المدن.

وكانت قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن ما بين 10 و 12% من جميع الانبعاثات البشرية المنشأ تنجم عن الزراعة.