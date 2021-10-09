شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 15: كيفية العثور على هاتفك الأيفون المفقود حتى لو تم إيقاف تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أبل على توسيع قدرات تطبيق Find My ، مما يسمح للمستخدمين بتحديد موقع أجهزة أيفون أو iPad أو حتى أشياء أخرى المفقودة بسهولة عبر AirTags، والتي تعمل بشكل جيد بالمناسبة، وقد قامت الشركة ، التي تعمل بنظام iOS15 ، بإحضار ميزة أخرى إلى تطبيق Find My والتي توفر القدرة على تحديد موقع أيفون حتى عندما تنفد البطارية أو تم إيقاف تشغيله عن قصد.

ومع ذلك، لا تعمل الوظيفة إلا إذا كان لديك جهاز أيفون متوافق وتم تشغيل الميزة، فإليك قائمة:

آيفون 11

أيفون 11 Pro

آيفون 11 برو ماكس

آيفون 12

آيفون 12 ميني

أيفون 12 Pro

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13 برو ماكس

وفيما يلى كيفية تمكين الميزة: 1. توجه إلى الإعدادات واضغط على اسمك

2. ثم اضغط على خيار Find My

3. الآن ، انقر فوق Find My أيفون وقم بتشغيل التبديل أمامه

4. بعد ذلك ، ابحث عن الخيار Find My network وقم بتمكين ذلك أيضًا.

هذه هي الميزة التي ستتيح لك العثور على جهاز أيفون الخاص بك حتى عندما يكون غير متصل بالإنترنت

5. تحقق أيضًا من خيار إرسال آخر موقع ، سيؤدي هذا إلى إرسال آخر موقع لجهاز أيفون إلى حساب أبل الخاص بك عندما تكون البطارية منخفضة.