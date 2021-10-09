قريباً في هونغ كونغ.. نشر 2600 منصة تعدين لـ”بيتكوين وإيثريوم”

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 16 دقيقة

أعلنت شركة باوركريبتو هولدينغز التابعة لمزود برمجيات بلوكتشين، باوربريدج تكنولوجيز، عن إطلاق مبادرة تعدين مستدامة للعملات المشفرة لبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) في هونغ كونغ.

وبحسب موقع “cointelegraph”، فإن الشركة تخطط لنشر ما مجموعه ٢٦٠٠ منصة تعدين من الدرجة الأولى، تتألف من ٦٠٠ آلة تعدين بيتكوين تعمل بمعدل هاش ٦٠ بيتاهاش/ ثانية، بالإضافة إلى ٢٠٠٠ آلة تعدين إيثريوم أخرى، والتي تسخر قوة معدل هاش ١٠٠٠ جيجاهاش/ ثانية.

ووفقًا للإعلان، فإن الطموح النهائي لشركة باوركريبتو مع افتتاح هذا المشروع هو زيادة مستوى معدل هاش بيتكوين وإيثريوم عبر أسواق أمريكا الشمالية وآسيا.

وقد كشفت البيانات التحليلية أن معدل الهاش الحالي لبيتكوين، والذي يتم قياسه بواسطة تيراهاش في الثانية، يقرأ ١٥٠,٢٩ مليونًا عبر متوسط ​​سبعة أيام. هذا رقم أعلى بكثير من أدنى مستوى في عامين عند ٨٤,٨ خلال شهر يونيو من هذا العام.

شارك ستيوارت لور، رئيس باوربريدج تكنولوجيز، توقعات شركته لمستقبل هذه المبادرة من الناحيتين المالية والبيئية.

وقال: “نحن متحمسون جدًا لإطلاقنا ووضعنا في مكانة عالمية في مجال تعدين العملات المشفرة. نتوقع أن تعمل أساطيل تعدين العملات المشفرة عالية الأداء والصديقة للبيئة على تسريع عائداتنا بشكل كبير.”

ويوم الإثنين، أصدرت سلطة النقد في هونغ كونغ، أو HKMA، تقرير رسمي يقترح جهودًا للبحث والتطوير لمدة عام لتقييم مدى معقولية العملة الرقمية للبنك المركزي، والتي يشار إليها عادةً باسم دولار هونغ كونغ الرقمي (e-HKD).

كانت هذه المبادرة جزءًا من رؤية هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية ٢٠٢٥، وهي مبادرة تكنولوجية لتطوير البنية التحتية للبلاد بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة. على الرغم من تعزيز الممارسات المبتكرة في هذا المجال، فقد نظرت الهيئات التنظيمية في الدولة بشكل غير مواتٍ إلى مجال الأصول الرقمية. يتم توجيه هونغ كونغ حاليًا سياسيًا كمنطقة إدارية خاصة في الصين.