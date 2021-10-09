شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يدرس الإشراف على سوق العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، إنهم يدرسون رقابة واسعة النطاق على سوق العملات المشفرة لمكافحة التهديد المتزايد لبرامج الفدية وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ينسق مجلس الأمن القومي ولجنة الانتخابات الوطنية عبر الوكالات للبحث في السبل التي يمكننا من خلالها ضمان عدم استخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى لدعم الجهات الفاعلة السيئة ، بما في ذلك مجرمو برامج الفدية".

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس أن الرقابة قد تشمل أمرًا تنفيذيًا، ولم تعلق المتحدثة على ما إذا كان أمر تنفيذي سيكون جزءًا من هذه الرقابة، ويعمل برنامج الفدية عن طريق تشفير بيانات الضحايا. عادةً ما يقدم المتسللون للضحية مفتاحًا مقابل مدفوعات العملة المشفرة التي يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قال الرئيس جو بايدن إن كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكيين سيجمعون مسؤولين من 30 دولة هذا الشهر مع خطط لمكافحة التهديد المتزايد لبرامج الفدية والجرائم الإلكترونية الأخرى، وقال بايدن إن جلسة على الإنترنت يستضيفها مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ستهدف أيضًا إلى "تحسين التعاون في إنفاذ القانون" بشأن قضايا مثل "الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة".