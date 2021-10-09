شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Conversation Boost من أبل لمستخدمي سماعة Conversation Boost والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل أخيرًا ميزة مهمة جدًا لمستخدمي AirPods Pro، والتى تعرف بميزة Conversation Boost وهي مصممة للأشخاص الذين يعانون من ضعف سمع خفيف ليصبحوا جزءًا أفضل من المحادثة.

وتعد ميزة Conversation Boost جزءًا من نفس تحديث البرنامج الثابت (4A400) الذي جعل العثور على AirPods Pro أسهل من ذي قبل، وتعد الميزة الجديدة هي جزء من وضع الشفافية في AirPods Pro وكما هو متوقع تستخدم ميكروفونات Pro لتشكيل الحزمة لزيادة مستوى الصوت أثناء إجراء محادثة، يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار إدارة مستوى الصوت وتعديل التضخيم والشفافية ونبرة الصوت.

ولتمكين الميزة، ستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من البرنامج الثابت على AirPods Pro. عادةً ما تقوم AirPods المتصلة بجهاز iPhone أو iPad بتحديث نفسها تلقائيًا. في حالة عدم حدوث ذلك ، ما عليك سوى توصيل AirPods Pro بجهاز iPhone أو iPad والتوجه إلى الإعدادات -> عام -> حول -> AirPods وتحقق من إصدار البرنامج الثابت.

وبمجرد التحديث ، يمكنك الآن تمكين الميزة باتباع الخطوات أدناه: توجه إلى الإعدادات واضغط على خيار إمكانية الوصول

ثم، اضغط على Audio / Visual ضمن قسم العنوان

تبديل تجهيزات سماعة الرأس للتبديل إلى "تشغيل"

بعد ذلك، ابحث عن خيار تعزيز المحادثة وقم بتشغيله

الميزة ممكّنة الآن على AirPods Pro. من نفس الصفحة، يمكنك ضبط معلمات تعزيز المحادثة أيضًا.