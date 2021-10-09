شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone SE 3 يأتى بتصميم مألوف واتصال 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت شركة آبل إلى حد كبير خططها الخاصة بمجموعة أيفون في عام 2021، ونتيجة لذلك ، فإن اهتمام المتسرب والمتحمسين يركز الآن على أجهزة أيفون الخاصة بالشركة في العام المقبل، وكالعادة ، ستقدم العلامة التجارية مجموعة جديدة من الهواتف الرائدة في سبتمبر 2022 ، ولكن سيكون هناك جهاز آخر قادم قبل ذلك بقليل.

فوفقًا للشائعات، ستواصل الشركة تشكيلة iPhone SE الخاصة بها مع الهاتف الجديد المسمى مؤقتًا iPhone SE 3، واليوم ، ظهرت مجموعة جديدة من التفاصيل لجهاز iPhone القادم "منخفض التكلفة".

ووفقًا للشائعات الأخيرة، ستكون هناك تغييرات كبيرة في iPhone SE 3، حيث سيكون التغيير الأكثر بروزًا هو ترقية المعالج التي ستسمح للجهاز بالتنقل عبر شبكات 5G، ويمكن للجهاز الحصول على مجموعة شرائح أبل A15 Bionic والتي ستضعها في نفس منطقة الأداء مثل سلسلة iPhone 13.

ومع ذلك ، قد نرى أيضًا شركة أبل تستخدم A14 Bionic من سلسلة iPhone 12 لأنها تجلب أيضًا مودم 5G، والهدف من استخدام منصة 2020 هذه هو أن أبل يمكنها جعل الجهاز أكثر فعالية من حيث التكلفة من سلسلة iPhone 13 و 14.

مواصفات IPHONE SE 3 على الرغم من الأجهزة الجديدة داخل iPhone SE 3 ، لن تكون هناك تغييرات كبيرة من حيث التصميم، ووفقًا لتقرير من مدونة Macotakara اليابانية ، سيعيد الجهاز الجديد استخدام تصميم iPhone SE (2020)، وهذا يعني أن شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة مع حواف سفلية وعلوية ومزدوجة Touch ID / Home القديمة ستكون موجودة بالإضافة إلى هيكل الألمنيوم القديم.

ونعتقد أنه لن يقدر جميع المستخدمين عدم وجود تغييرات ، ولكن أولئك الذين يسعدون بـ SE وشاشته الأصغر سيستمتعون بالتأكيد بالجهاز الجديد مع 5G.

وسيكون iPhone SE 3 أو SE 2022 جهازًا مهمًا في العام المقبل حيث تتخلى شركة أبل عن إصدار iPhone mini، ومن المتوقع أن يحل الطراز SE محل هذا البديل ، والذي سيتم استبداله بجهاز iPhone 14 Max جديد كبير الحجم، حيث أن أبل ليست راضية عن مبيعات المتغيرات المصغرة وتتخلى عنها لصالح iPhone عادي جديد بنفس حجم الشاشة والبطارية مثل متغيرات Pro Max.