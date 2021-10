شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعادة طرح ثلاث ألعاب كلاسيكية من Grand Theft Auto على منصات حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن شركة Rockstar Games ستعيد إصدار ثلاث ألعاب أخرى من Grand Theft Auto، وتتضمن الحزمة Grand Theft Auto III و GTA: Vice City و GTA: San Andreas.

وستأتي اللعبة المسماة Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition إلى Nintendo Switch و PlayStation 4 و PS5 و Xbox One و Xbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي في وقت لاحق من هذا العام، وستصل الحزمة أيضًا إلى iOS و Android في النصف الأول من عام 2022.

وتقول Rockstar إن الألعاب التي تم تجديدها ستتمتع بصور مطورة و "تحسينات حديثة على أسلوب اللعب" مع الحفاظ على شكل ومظهر الألعاب الأصلية، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التغييرات في الأسابيع المقبلة. على الرغم من أن جميع الألعاب الثلاث كلاسيكية ، إلا أن صورها ربما لا تصمد بشكل جيد في عام 2021، وقد تجعلها الرسومات المحدثة تستحق الزيارة مرة أخرى ، بينما سيقدر بعض المعجبين القدرة على تشغيلها على Switch.

وفي الوقت نفسه ، ستزيل Rockstar الإصدارات الأصلية من GTA III و Vice City و San Andreas من واجهات المتاجر الرقمية بدءًا من الأسبوع المقبل، لكن ستظل قادرًا على تنزيل الألعاب إذا اشتريتها مسبقًا، وفي مكان آخر ، يخطط الناشر للاحتفال بالذكرى العشرين لـ GTA III في وقت لاحق من هذا الشهر، وستأتي بعض الأحداث الخاصة والعتاد التذكاري إلى GTA Online هذا الخريف.