اكتشاف غير مسبوق لمسبار الأمل الإماراتي على المريخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 01:15 مساءً - منذ 59 دقيقة

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي، أنه “تم اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين على كوكب المريخ، ضمن مهمة مسبار “الأمل” الإماراتي.

وأعلن محمد بن راشد أن “الإمارات بدأت مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية”.

وقال بن راشد في “تويتر”: “صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ ..بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية، حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب”.

وكان مسبار الأمل الإماراتي، وصل إلى المدار حول الكوكب في شهر فبراير الماضي بعد رحلة استمرت نحو سبعة أشهر، قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يقدر بـ121 ألف كيلومتر في الساعة. وكانت مرحلة دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر هي الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ كانت نسبة نجاحها لا تتعدى 50 في المائة، لتصبح الإمارات خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأوروبا والهند.

ويستطيع علماء الإمارات الآن دراسة الغلاف الجوي للكوكب.

ويحمل المسبار ثلاث أدوات ستراقب، من بين أهداف أخرى، كيف تتسرب الذرات المحايدة من الهيدروجين والأكسجين، بقايا المياه الوفيرة من المريخ، إلى الفضاء.