شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: سيارة تسلا Cyberquad ستكون أكثر مركبة أمانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla "إيلون ماسك" إن Cyberquad التابعة للشركة ستكون أكثر مركبة لجميع التضاريس (ATV) أمانًا في العالم.

وعلق "ماسك" على Tesla Cyberquad لأول مرة في اجتماع المساهمين في Tesla منذ أن كشف النقاب عن ATV الكهربائية مع Cybertruck في عام 2019 ، وفقًا لتقارير Electrek.

وقال ماسك: "نحن بالتأكيد نصنع شاحنة Cybertruck هنا وربما ATV أيضًا، إن ATV يمثل تحديًا مثيرًا للاهتمام في التصميم لأن ATVs خطيرة جدًا ونريد صنع ATV وهو الأقل خطورة لـ ATV"، وأضاف ماسك بعض التفاصيل حول الكيفية التي تخطط بها تسلا لتحقيق ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي: "سيكون مركز ثقله منخفضًا جدًا لأن حزمة البطارية ستكون منخفضة"، وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا القيام ببعض الأشياء مع التعليق لنجعل من الصعب حقًا دحرجة هذا الشيء. عندما تتدحرج مركبة ATV يحدث عندما تحدث أشياء سيئة. ستكون ATV هي التي لن تتدحرج".

ووفقًا للتقرير، لا يبدو أن Tesla في مرحلة متقدمة من تصميم Cyberquad، كما أفاد موقع auto-tech في السابق، فإن النموذج الأصلي الذي تم الكشف عنه في حدث Cybertruck كان Yamaha Raptor ATV تم تحويله إلى كهربائي باستخدام مجموعة نقل الحركة Zero Motorcycle.

ومن المؤكد أن تسلا لديها بعض الوقت لتحقيق ذلك. في هذا الحدث ، قام ماسك مرة أخرى بربط Cyberquad بالشاحنة الإلكترونية، والتي تأخرت نفسها حتى أواخر عام 2022.