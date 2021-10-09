ثاني انقطاع خلال أسبوع.. عطل جديد في «انستجرام» و«ماسنجر».. وفيس بوك تعتذر للمستخدمين

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت شركة "فيس بوك"، المالكة لعملاق التواصل الاجتماعي، اعتذاراً للمستخدمين، بعد اضطراب الخدمات لمدة ساعتين، الجمعة، مشيرة إلى أن السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع هو عطل آخر خلال تغيير ضبط إعدادات.

وقالت الشركة إن منصتها للتواصل الاجتماعي، وتطبيقات إنستجرام وماسنجر وورك بليس، تأثرت بأحدث انقطاع.

وأصدرت الشركة بياناً قالت فيه: "نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسنَ له استخدام منتجاتنا خلال الساعتين الأخيرتين.. أصلحنا المشكلة، وينبغي أن يكون كل شيء عاد إلى طبيعته الآن“.

ولم يتمكن العديد من المستخدمين حول العالم من تحميل الصفحة الرئيسية على تطبيق إنستجرام، في حين فشل آخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق فيس بوك ماسنجر.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن بعض مستخدمى انستجرام وفيس بوك ماسنجر يواجهون صعوبة التعامل مع التطبيقات خاصة فى تحميل الصور ويتوقعون حدوث عطل بالموقع.

وتسائل العديد من مستخدمى تويتر عن تواجد عطل جزئى فى موقع انستجرام، توجسا من أن يتبع ذلك عطل كلى يماثل ذلك الذى أصاب فيس بوك وواتس آب انستجرام قبل أيام.

وكانت منصة المدونات الصغيرة تويتر قد انتهزت الفرصة للسخرية من عملاق الوسائط الاجتماعية فيسبوك، بعد أن انتقل إليها ملايين من مستخدمى الموقع.