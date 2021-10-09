شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يطورون "روبوت" يمكنه العثور على الأشياء المفقودة بين الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء "روبوت" يمكنه العثور على الأشياء المفقودة من أجلك، فإن النموذج الأولي، الذي ابتكره باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، يحتوي على ذراع آلية مزودة بكاميرا وهوائي تردد لاسلكي متصل بقابضه، فإنه يعمل من خلال البحث عن كائن باستخدام الهوائي الخاص به، والذي ينعكس على الإشارات من علامة تحديد التردد اللاسلكي (RFID) الصغيرة التي يمكن ربطها بأحد العناصر في حالة فقدها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن بالفعل العثور على رقائق RFID الرخيصة والعديمة البطاريات في جوازات السفر وكتب المكتبات والبطاقات، وتستخدمها شركات الطيران أيضًا لتتبع الأمتعة وتجار التجزئة لمنع السرقة من المتاجر.

تعمل إشارات التردد اللاسلكي (RF) بشكل مثالي في هذا السيناريو لأنها يمكن أن تنتقل عبر معظم الأسطح، بما في ذلك كومة من الغسيل الذي قد يحجب المفاتيح، فإنه بمجرد أن يتصل الهوائي بعلامة RFID، وهو ما يفعله عن طريق ارتداد الإشارات منه بطريقة مماثلة لضوء الشمس المنعكس عن المرآة، فإنه يحدد المنطقة الكروية التي توجد بها العلامة.

يدمج الروبوت بعد ذلك هذه الكرة مع المدخلات من الكاميرا الخاصة به، والتي تضيق موقع الكائن وتسمح للذراع بالتثبيت عليه، وتحريك العناصر الموجودة فوقه، والتقاط العنصر قبل التحقق من التقاط الشيء الصحيح.

قال الباحثون إن نظام RFusion الخاص بهم يمكن أن يقوم يومًا ما بفرز الأكوام لتلبية الطلبات في المستودع، وتحديد المكونات وتثبيتها في مصنع لتصنيع السيارات، أو مساعدة شخص مسن على أداء المهام اليومية في منزله.

استخدم الباحثون التعلم المعزز لتدريب شبكة عصبية يمكنها تحسين مسار الروبوت إلى الجسم المحدد، وفي التعلم المعزز، يتم تدريب الخوارزمية من خلال التجربة.