شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تحويل ملف PDF إلى مستند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون ملفات PDF مفيدة، ولكن إذا كنت لا تملك الملف وتحتاج إلى إجراء تغييرات عليه، فإن ذلك يمثل مشكلة، لذا فإن تحويله إلى مستند جوجل، يمكن أن يكون خيارًا جيدًا، وهنا نقدم لك تفاصيل تحويل الملفات لكى تتمكن من القيام بذلك بسلاسة، وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

إرشادات حول تحويل ملفات PDF

لكي يتم تحويل ملف PDF الخاص بك بشكل صحيح، يجب أن يفي بالإرشادات التالية:

• يجب أن تكون الصور بحجم 2 ميجابايت أو أقل.

• يجب أن يستخدم النص خطًا أساسيًا، مثل Times New Roman أو Arial.

• يجب أن يكون ارتفاع النص 10 بكسل على الأقل.

• يجب أن تكون أي وثيقة وأي صور بداخلها مضاءة جيدًا وسهلة الفهم بصريًا.



كيفية تحويل ملف PDF إلى مستند جوجل كيفية تحويل ملف PDF إلى مستند جوجل 1. انتقل إلى drive.google وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اسحب ملف PDF إلى صفحة Drive لتحميله، أو اضغط فوق الزر "جديد" في الزاوية العلوية اليسرى من Drive واختر File Upload ثم حدد ملف PDF للتحميل.

3. بمجرد التحميل، اضغط بزر الماوس الأيمن فوق الملف وحدد فتح باستخدام متبوعًا بمُحرر مستندات Google.

قد يستغرق تحويل ملف PDF إلى مستند Google بضع دقائق، وبمجرد حدوث ذلك، سيظهر في منطقة ملف Drive الرئيسية.