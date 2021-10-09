شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشكاوى مستمرة من أقمار الإنترنت بسبب تدمير مشهد السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركات مثل SpaceX وAmazon وOneWeb وغيرها مجموعات ضخمة من الأقمار الصناعية في سماء الليل لتوفير الوصول إلى الإنترنت، لكن بعض مجموعات السكان تعتقد أن هذه المبادرات تصل إلى مستوى الاستعمار الفلكي وتزيل التقاليد الثقافية، ويمكن أن يؤدي التلوث الضوئي المحتمل إلى محو مشهد مجرة ​​درب التبانة بالنسبة لكثير من الناس، وهذا الأمر سيء جدا خاصة لثقافات السكان، الذين لديهم تقاليد ثقافية قديمة في النظر إلى النجوم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه نسبة لدراسة أجريت مؤخرًا، يُنظر إلى التلوث الضوئي على أنه شكل من أشكال "الإبادة الجماعية الثقافية" التي تدمر قدرة المجتمعات على رؤية النجوم.

كتب باحثو تلك الدراسة: "تستند العديد من تقاليد السكان وأنظمة المعرفة حول العالم إلى النجوم، وقدرة الناس على مراقبة وتفسير المواقع والممتلكات النجمية، والتى لها أهمية حاسمة في الحياة اليومية والاستمرارية الثقافية".

وأضاف الباحثون: "يعمل محو السماء ليلاً على محو ارتباط السكان الأصليين بالنجوم، حيث يعمل كشكل من أشكال الإبادة الجماعية الثقافية والبيئية المستمرة."

لكن اعتبارًا من أغسطس، كانت أطلقت شركة SpaceX فقط أكثر من 1700 قمر صناعي من Starlink إلى الفضاء، لكن الشركة لديها خطط أكبر بكثير من مستخدميها الحاليين البالغ عددهم 90.000 مستخدم، فإن الخدمة يمكن أن تضم أكثر من 500000 مستخدم بحلول منتصف عام 2022.

تشعر ثقافات السكان الأصليين، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى، بما في ذلك علماء الفلك الذين حذروا من أن الافتقار إلى التنظيم سيخلق فوضى في الفضاء، بالقلق من أن النشر الجماعي لهذه الأقمار الصناعية قد يكون له مشكلات طويلة الأمد، سواء بالنسبة للكوكب أو الفضاء بحد ذاتها.

قالت Aparna Venkatesan، عالمة الكونيات بجامعة سان فرانسيسكو: "نحن بحاجة إلى تغيير في طريقة التفكير، قد يستغرق ذلك جيلًا، لكننا بحاجة إلى البدء في العمل بعيدًا عنه، وعلينا أن نبدأ من حيث توجد الأشياء الآن".