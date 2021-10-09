شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: أشعر بالقلق من أن الناس يستخدمون التكنولوجيا كثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير "تيم كوك" رئيس شركة آبل، إنه قلق بشأن استخدام الناس للتكنولوجيا كثيرًا، حيث أن تيم كوك، الذي تولى المنصب من ستيف جوبز في عام 2011 ، خص وسائل التواصل الاجتماعي واقترح أن "التمرير اللامتناهي" ربما لا يكون مفيدًا لنا.

وفي حديثه إلى موقع Bustle ، أوضح كوك وجهات نظره حول التكنولوجيا وتأثيرها على صحتنا العقلية الجماعية، وقال: "لقد اعتقدت دائمًا أن التكنولوجيا يجب أن تخدم البشرية وليس العكس".

"وكنت دائمًا قلقًا بشأن استخدام الأشخاص للتكنولوجيا كثيرًا ، وهكذا ، اخترنا Screen Time لمحاولة منح الأشخاص قراءة حقيقية لمقدار الوقت الذي يقضونه حقًا على أجهزتهم لأنه بشكل عام ، يكون أكثر بكثير مما يقولون."

ومضى كوك ليقول إن الوقت الذي يقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي يحيط بشخص ما بـ "السلبية"، وعلى النقيض من ذلك ، تريد أبل من العملاء استخدام منتجاتها للتواصل مع الأصدقاء والعائلة وليس فقط لاستخدامها من أجل "التمرير اللامتناهي بلا تفكير".

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها كوك بتمرير سريع على وسائل التواصل الاجتماعي، ففي يناير في يوم خصوصية البيانات، ألقى بظلاله على "مزودي الأخبار المزيفة وباعة التجزئة".