للمرة الثانية خلال أسبوع.. عطل يوقف عمل تطبيق “إنستغرام”

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

عانى العديد من مستخدمي تطبيق “إنستغرام” التابع لشركة “فيسبوك”، اليوم الجمعة في تحميل صورهم ومشاركتها على التطبيق.

وأظهرت بيانات من “داون-ديتكتور”، الذي يراقب الإنترنت، أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لانستغرام، الجمعة.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر، منصة التراسل التابعة لفيسبوك.

وليل الاثنين الماضي، عاودت مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد انقطاع دام قرابة 6 ساعات، منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول إلى خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وذكر بيان من فيسبوك أن “خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة”، وأنه “لا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني”.

واعتذرت منصة فيسبوك عن العطل، الذي وصفه موقع “داون ديتكتور”، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

وبعيد منتصف ليل السبت، أعلنت إدارة “إنستغرام ” أنه قد تم إصلاح المشاكل في التطبيق وعادت الأمور لطبيعتها.