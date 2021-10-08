شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز العملات الرقمية المشفرة التى صدرت في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تداول آلاف العملات المشفرة مع الاهتمام بازدهار السوق هذا العام، حيث يتم إصدار أنواع جديدة من العملات الافتراضية طوال الوقت - ولكن القليل منها فقط هو الذي يعيش وقتًا طويلاً، وفيما يلى نعرض أبرز هذه العملات المشفرة التى صدرت خلال 2021 كما يلى:

- BitClout

BitClout هو مشروع مفتوح المصدر للعملات المشفرة ومنصة وسائط اجتماعية، ويمكن للمستخدمين شراء وبيع "عملات منشئ المحتوى" - بناءً على سمعتهم، فعلى سبيل المثال، عندما يفعلون شيئًا إيجابيًا، تكتسب العملة قيمة.

وعندما وصلت العملة إلى السوق في يونيو، بدأ تداولها بسعر 129 جنيهًا إسترلينيًا، لكن هذا انخفض إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا في أغسطس.

- Polkadot

Polkadot هي واحدة من أحدث العملات المشفرة التي دخلت السوق - وقد أثبتت شعبيتها لدى المستثمرين، وتقلبت قيمته حتى الآن في عام 2021، ولكن اعتبارًا من سبتمبر ارتفع منذ 1 يناير.

وتأسس مشروع Polkadot في عام 2017 وهو يسمح بالتحويل عبر السلاسل لأي نوع من البيانات أو الأصول، وليس فقط الرموز المميزة، مما يجعل عددًا من سلاسل الكتل قابلة للتشغيل المتبادل مع بعضها البعض.

وقال مايرون جوبسون، ناشط التمويل الشخصي في Interactive Investor، لصحيفة The Sun إنه في جوهره، إنه تبادل ومترجم بين العديد من سلاسل الكتل - لم يتم بناء معظمها للتواصل مع الآخرين.

وأضاف: "لوضع هذا في السياق، يكون للمطورين خيار من بين مجموعة متنوعة من سلاسل الكتل لبناء التطبيقات - لكل منها نقاط قوتها وضعفها التي يتعين عليهم التفكير فيها عند تحديد مكان التطوير.

"Polkadot يهدف إلى حل هذه المشكلة من خلال تمكين التشغيل البيني بين السلاسل."

-Landshare

تم عرض عملة Landshare لأول مرة في 2 أغسطس، وكان سعره في البداية يزيد قليلاً عن 2.60 جنيه إسترليني، وارتفع إلى 4.10 جنيه إسترليني في 14 أغسطس، وتبلغ القيمة السوقية الآن أكثر من مليون جنيه إسترليني.

وتعد Landshare هي عبارة عن منصة DeFi على سلسلة Binance الذكية، إنه يوفر بديلاً خاليًا من المتاعب للاستثمارات العقارية التقليدية.

- SafeMoon

تم إطلاق SafeMoon في مارس واجتذب الكثير من الاهتمام بعد ارتفاع سعره في أبريل، ومن الناحية الفنية، ليست عملة مشفرة ولكنها رمز DeFi، وفقًا لموقعها على الويب.

أما DeFi تعني رمز التمويل اللامركزي. إنها معقدة للغاية ولكنها تهدف بشكل أساسي إلى تعطيل عالم التمويل لتمكين الناس من المتابعة والإقراض في شبكات نظير إلى نظير، دون الحاجة إلى بنك، ومثل Bitcoin، يستخدمون طريقة معقدة تسمى تقنية blockchain.

وتدعي SafeMoon أنها ستكافئ الأشخاص الذين يشترون العملة المشفرة ويتمسكون بها، في حين أن أولئك الذين يبيعون العملة سيُعاقبون.

-Dogecoin

ضرب Dogecoin سوق العملات المشفرة لأول مرة في عام 2013 على سبيل المزاح ولكنه بدأ بالفعل هذا العام، وهي عليها صورة كلب من نوع Shiba Inu كشعار لها.

وقد أصبحت الصورة ميميًا على الإنترنت يُدعى دوجي، وهي تُظهر الكلب محاطًا بنص في الخط الهزلي بلا كلمات مثل "واو كثيرًا"، وارتفعت قيمة Dogecoin هذا العام بعد تلقي دعم من المشاهير بما في ذلك Elon Musk و Snoop Dogg.

-EverGrow

من المتوقع أن تكون EverGrow هي العملة المشفرة التالية التي تنفجر هذا العام، ومع كل معاملة، تقوم بتوزيع ثمانية في المائة من المعاملة على جميع حاملي التوكنات مباشرة إلى محافظهم.

العملية تلقائية بالكامل وسيحصل كل حامل على حصة تتناسب مع كمية العملات التي يمتلكها، ويتم تطبيق نسبة واحد في المائة إضافية على جميع المبيعات لخفض حجم التداول المتأرجح.