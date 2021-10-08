شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA تكشف: لعبة FIFA 22 ستكون أخر إصدار من اللعبة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق FIFA 22 هذا الشهر، كما هو الحال في مسار سلسلة كرة القدم السنوية، ولكن هذه النسخة قد تكون أخر إصدار FIFA من EA، لكن هذا لا يعني أن الناشر يعمل على إيقاف ألعاب كرة القدم EA Sports تمامًا.

وبحسب صحيفة thesun البريطانية، ففي بيان صحفي يعلن عن إطلاق FIFA 22 الذي حطم الرقم القياسي ، يلامس EA ملايين اللاعبين الذين يقضون وقتهم في الملعب الافتراضي قبل تبديل وحدات التحكم والتحدث عن مستقبل الامتياز.

قال :"بينما نحن فقط في بداية رحلتنا معك في لعبة هذا العام ، فإننا نركز أيضًا على المكان الذي ننتقل إليه من هنا"، حيث أعطت ردود الفعل من المجتمع EA "رؤية واضحة لمستقبل كرة القدم"، لكن هذه الرؤية تتضمن مراجعة التراخيص التي ربما تكون باهظة الثمن بعض الشيء.

وأضاف "من خلال سنوات من بناء امتيازنا العالمي ، نعلم أيضًا أن الأصالة ضرورية للتجربة"، "لهذا السبب نركز قدرًا كبيرًا من الطاقة على القوة الجماعية لأكثر من 300 شريك مرخص فردي يمنحنا إمكانية الوصول إلى أكثر من 17000 رياضي عبر 700+ فريق ، في 100 ملعب وأكثر من 30 بطولة حول العالم."

وتمضي EA لتقول إنها تستثمر في شراكات وتراخيص "ذات مغزى أكبر للاعبين"، "ولهذا السبب ، فإن لعبتنا هي المكان الوحيد الذي يمكنك أن تلعب فيه بشكل أصلي في دوري أبطال أوروبا UEFA ، و UEFA Europa League ، و CONMEBOL Libertadores ، و Premier League ، و Bundesliga ، و LaLiga Santander ، وغيرها الكثير."

لكن ترخيص FIFA قيد المراجعة ، حيث قالت EA إنها تفكر في إعادة تسمية الامتياز، "بينما نتطلع إلى الأمام ، نستكشف أيضًا فكرة إعادة تسمية ألعاب كرة القدم العالمية EA SPORTS.

و"هذا يعني أننا نراجع اتفاقية حقوق التسمية الخاصة بنا مع FIFA ، والتي تعتبر منفصلة عن جميع شراكاتنا وتراخيصنا الرسمية الأخرى في جميع أنحاء عالم كرة القدم."

يذكر أن شركة Konami قامت مؤخرًا بعمل مناورة مماثلة ، حيث تخلت عن سلسلة Pro Evolution Soccer واستبدلت بها لعبة eFootball الجديدة المجانية للعب 2022.