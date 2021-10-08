شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقنية "IronHeart" الجديدة من أبل وكيف تمنحك التحكم في سيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتمكن قريبًا من التحكم في نظام المناخ في سياراتك والراديو والمقاعد ومجموعة الأدوات والعديد من الأشياء الأخرى باستخدام جهاز أيفون الخاص بك، حيث يمكن أن يكون هذا ممكنًا قريبًا باستخدام ميزات CarPlay في السيارات.

ووفقًا لتقرير عن Bloomberg، تعمل أبل على تقنية جديدة تحمل الاسم الرمزي "IronHeart" والتي ستتيح لك استخدام CarPlay بعدة طرق أخرى بخلاف الرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى فقط.

ولا تزال التكنولوجيا قيد التطوير ووفقًا للتقرير، سيتطلب IronHeart مشاركة من مصنعي السيارات أيضًا، ويشير التقرير أيضًا إلى أن التكنولوجيا قد تستخدم دفع المنزل الذكي من أبل مع HomeKit، مع واجهة برمجة تطبيقات يمكن للسيارات الوصول إليها مع دعم اتصال المستشعر والتحكم فيه.

ومن المثير للدهشة أنه في نظام التشغيل iOS 15، قامت الشركة بإزالة العديد من ميزات واجهة برمجة التطبيقات من SiriKit والتي ربما ساعدت في التحكم في العديد من الأشياء في المركبات.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا الجديدة قد لا تكون جزءًا من إستراتيجية السيارات الكهربائية التي يُشاع منذ فترة طويلة، إلا أنها يمكن أن تعزز تجربة التكنولوجيا داخل السيارة للشركة.

وإذا تم تصديق التقارير، فستكون تقنية IronHeart قادرة على ضبط أشياء مثل درجة الحرارة، وقراءات الرطوبة، ومكبرات الصوت، ومكبرات الصوت، ومكبرات الصوت، ومكبرات الصوت، ومساند الذراعين، وعداد السرعة، ومقياس سرعة الدوران، والمقاعد، ومساند الذراعين والعديد من الأشياء الأخرى اعتمادًا على السيارة والميزات التي توفرها.