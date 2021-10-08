شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى ينشر صورا من خارج الكوكب لمعالم باريس الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد الفضاء الروسى، أوليج أرتيمييف، صورًا من الفضاء لأشهر معالم العاصمة الفرنسية باريس، منها برج إيفل، وساحة شامب دي مارس، وهى إحدى أشهر الساحات والميادين الموجودة في المدينة، والتي يقصدها الكثير من الزوار المحليين والسياح الأجانب للاستمتاع بمعالمها المختلفة.

أيضا، ظهر في الصور التي نشرها رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيمييف، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، جسر "بونت دى أرت" أو جسر الفنون الواقع بوسط باريس والشهير بجسر الحب، بسبب قيام الأحبة بتعليق الأقفال على سوره للتعبير عن الحب الأبدى الذى يربط بينهم.



باريس من الفضاء

ويحرص رائد الفضاء الروسى على التقاط الصور لأهم المعالم الشهير في العالم، ومنها الأهرامات المصرية ونهر النيل، حيث نشر سابقا فيديو لهما، مشيرا إلى أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما من الفضاء.



صورة من الفضاء لباريس



معالم باريس الشهيرة

ونشر رائد الفضاء الروسى، أوليج أرتيمييف، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وهو المقطع المصور الذى تضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء، وأرفقه بتعليق قال فيه: "نهر النيل الذي ينبع من شرقي إفريقيا ويتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية نقاط صغيرة هي الأهرامات".

وليست تلك أول مرة ينشر فيها عالم فضاء صورة أو فيديوهات للاهرامات المصرية، فسابقا التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، وقال حينها "يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما".

ونشر بيسكيه، الصورة عبر حسابه على تويتر - فى وقت سابق - صحبها بتعليقه: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. وأدى النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".