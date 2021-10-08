شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف ناسا يسلط الضوء على اكتشاف جديد بسطح المريخ.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت فوهة جيزيرو على سطح المريخ بحيرة هادئة قبل 3.7 مليار عام، لكن فيضانا مفاجئا اصطدم بصخور كبيرة على الدلتا وشكل الفوهة، حسبما كشفت صور من مركبة "بيرسيفيرانس"، وتتجول المركبة داخل الفوهة منذ وصولها إلى الكوكب الأحمر في فبراير، وترسل صورا للصخور وظواهر أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، التُقطت أحدث مجموعة من الصور داخل الحفرة القديمة، ودُرست بالتفصيل من قبل خبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في كامبريدج.

ووجدوا أنه خلال فترة وجودها كبحيرة، تلقت فوهة جيزيرو الدعم من نهر صغير بشكل مطّرد، مع حدوث فيضانات عرضية تجبر المياه على التدفق فوق الحافة.

وكان هذا الفيضان نشيطا بما يكفي لاكتساح الصخور الكبيرة من عشرات الأميال إلى أعلى النهر، وإيداعها في قاع البحيرة، حيث لا تزال الصخور الضخمة راقدة حتى اليوم.

واستند الباحثون في النتائج إلى صور الصخور الموجودة داخل الحفرة على جانبها الغربي، وقارنوها بصور الأقمار الصناعية السابقة للنتوء نفسه.

وعند رؤيتها من فوق الحفرة، كانت تشبه دلتا الأنهار على الأرض، حيث تترسب طبقات الرواسب على شكل مروحة.

وتؤكد الصور الجديدة المأخوذة من الفوهة، أن هذا النتوء كان بالفعل دلتا نهر، ووفقا للدراسة الجديدة، فقد كان هادئا في معظم فترات وجوده.

وأدى التحول الدراماتيكي في المناخ إلى حدوث فيضانات عرضية عند نهاية تاريخ البحيرة أو قربها، ما أدى في النهاية إلى المناظر الطبيعية الجافة الشبيهة بالصحراء التي نراها اليوم.

وقال بنجامين فايس، أستاذ علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "إذا نظرت إلى هذه الصور، فأنت تحدق أساسا في هذا المشهد الصحراوي الملحمي. إنه المكان الأكثر بؤسا الذي يمكن أن تزوره على الإطلاق. لا توجد قطرة ماء في أي مكان، ومع ذلك، لدينا هنا دليل على ماض مختلف تماما. حدث شيء عميق للغاية في تاريخ الكوكب".

والآن، بعد أن أكدوا أن الفوهة كانت ذات يوم بيئة بحيرة، يعتقد العلماء أن رواسبها يمكن أن تحمل آثارا للحياة المائية القديمة.

وستبحث "بيرسيفيرانس" عن مواقع لجمع الرواسب والحفاظ عليها، وستُعاد هذه العينات في النهاية إلى الأرض لدراستها عن كثب.

وقالت عضو الفريق، تانيا بوساك، الأستاذة المشاركة في علم الأحياء الجيولوجية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "لدينا الآن فرصة للبحث عن الحفريات.

سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الصخور التي نأمل حقا في أخذ عينات منها بحثا عن علامات الحياة. لذا، فهو ماراثون، مع الكثير من الإمكانات".

وأضاف فايس: "الشيء الأكثر إثارة للدهشة الذي نتج عن هذه الصور هو الفرصة المحتملة لالتقاط الوقت عندما انتقلت هذه الحفرة من بيئة صالحة للحياة شبيهة بالأرض، إلى هذه الحالة المهجورة التي نراها الآن. قد تكون هذه المظاهر الصخرية بمثابة سجلات لهذا الانتقال، ولم نر ذلك في أماكن أخرى على سطح المريخ".

وشارك خبراء من إمبريال كوليدج لندن وجامعة فلوريدا أيضا في البحث، ودرسوا الصور للتنبؤ بتاريخ المريخ.

وبعد شهر من هبوط المركبة على سطح المريخ، جرى تكبير كاميرا Mastcam-Z وRemote Micro-Imager لالتقاط صورة مقربة لميزة جيولوجية تسمى Delta Scarp.

ويحتوي المنحدر على بقايا دلتا النهر التي تشكلت حيث ينضم نهر قديم يبلغ طوله 120 ميلا وبحيرة بعرض 21 ميلا، وكجزء من دراسة هذه الظاهرة، وجد الفريق تلا بارزا قريبا أطلقوا عليه اسم Kodiak. وكان يحتوي على تراكيب جيولوجية مميزة، وداخل ظاهرها الصخري، لاحظوا بصمات من طبقات صخرية منحدرة محصورة بين طبقات أفقية تشير إلى رواسب صخرية من الدلتا القديمة.

وقال المعد الرئيسي المشارك في الورقة البحثية، سانجيف غوبتا، من قسم علوم الأرض والهندسة في إمبريال كوليدج لندن، إن النتائج لها تأثير على القرارات المتعلقة بمكان أخذ عينات الصخور لإعادتها إلى الأرض. وربما تحتوي أجود المواد في الجزء السفلي من الدلتا على أفضل رهان لدينا للعثور على دليل على المواد العضوية والتوقيعات الحيوية، وستمكننا الصخور الموجودة في الجزء العلوي من أخذ عينات من القطع القديمة من الصخور القشرية.

وعلى الأرض، تتشكل دلتا الأنهار عن طريق التراكم البطيء والثابت للجسيمات الرسوبية بحجم الرمال والحصى التي تترسب عند دخول النهر إلى بحيرة كبيرة.

ومع ذلك، اكتشف الفريق رواسب مماثلة ولكنها أكثر دراماتيكية في الطبقات العليا من دلتا Scarp على المريخ، ما يدل على أن الصخور الكبيرة تتحرك في الفيضانات.