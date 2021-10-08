شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يتيح فرصا جديدة لمستخدميه لكسب المال .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على تطبيق Snapchat عن إطلاق خدمة جديدة في التطبيق تساعد المستخدمين على كسب المال.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخدمة الجديدة التي تدعى Spotlight ستتوفر لمستخدمي Snapchat في الولايات المتحدة قريبا، ومن خلالها سيشارك المستخدمون بتحديات مختلفة، لتفوز تلك التحديات بمبالغ مالية معينة.

وستطرح Snapchat العديد من التحديات التي تتعلق بمواضيع مختلفة عبر هذه الخدمة مثل التصوير أو مقاطع الفيديو الطريفة، وستتراوح قيمة جوائز كل تحدّ ما بين 1000 و25 ألف دولار، إذ ستوزع هذه المبالغ على أشخاص ستحصد مقاطعهم أكبر عدد من المشاهدات، على ألّا تقل قيمة جائزة كل فائز عن 250 دولارا

وستتوفر هذه الفرصة للمستخدمين من الولايات المتحدة أولا، والذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، كما يفترض أن تصل إلى المستخدمين في البلدان الأخرى تباعا مع نهاية العام الجاري.

وكانت العديد من منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" وتيك توك" قد أطلقت في الفترة الأخيرة خدمات مشابهة بهدف اجتذاب أكبر عدد من المستخدمين إليها.