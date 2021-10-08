شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكين تضم رائدة فضاء لفريق المركبة المأهولة شنتشو-13 المتجه للمحطة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الصينية، عن وجود رائدة فضاء سيدة، ضمن طاقم المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-13" التى ستنطلق قريبًا إلى محطة الفضاء الصينية، ولم تذكر وكالة الفضاء الصينية، موعد إطلاق الصاروخ الحامل للمركبة المأهولة، حيث اكتفت بقولها، إن "المركبة ستنقل إلى محطة الفضاء الصينية 3 رواد فضاء"، مشيرة إلى أن امرأة قد تدخل ضمن الطاقم الفضائى، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفى 21 سبتمبر الماضى، التحمت مركبة شحن فضائية صينية بنجاح مع وحدة بمحطة فضاء في رابع مهمة من أصل 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء صينية دائمة بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الصاروخ (لونغ مارش-7) انطلق حاملا المركبة (تيان تشو-3)، أو "سفينة السماء" باللغة الصينية، في الساعة 3:10 بتوقيت بكين (0710 بتوقيت جرينتش) من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد، والتحمت المركبة بنجاح مع وحدة تيانخه الرئيسية بالمحطة الفضائية في الساعة 1408 بتوقيت جرينتش.

وتنقل (تيان تشو-3) وقودا وإمدادات لثلاثة رواد فضاء من المقرر أن يسافروا إلى وحدة تيانخه في أكتوبر، وستكون إقامتهم المقررة لمدة ستة أشهر هي المهمة الخامسة في السلسلة والأخيرة لهذا العام.

وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما ونتيان ومنغتيان، باستخدام صواريخ (لونغ مارش- 5بي)، وهي أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائى بالصين.