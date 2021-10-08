شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت صغير يمكنه التنقل بلوح التزلج والطيران.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر العلماء روبوت يمكنه التنقل على اللوح التزلج والطيران، حيث يبلغ ارتفاعه 2.5 قدمًا ويستخدم ساقيه للتنقل في الحبل المشدود ولوح التزلج، أو تشغيل الدافعات للطيران في الهواء، ويُعرف باسم LEO، وتم بناؤه من أجزاء من الروبوتات والطائرات بدون طيار التي تم العمل عليها في المختبر من جانب المهندسين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بالإضافة إلى تحسين الثبات عند المشي على حبل مشدود، تسمح الدفاعات القائمة على المروحة أيضًا للروبوت الذي يبلغ ارتفاعه 2.5 قدم بالانتقال إلى الهواء والطيران.

يقول الفريق إن الروبوت الصغير يمكن أن يطبق المهام الروبوتية التي يصعب حاليًا على الروبوتات والطائرات بدون طيار القيام بها، بما في ذلك العمل في بيئات خطرة ويصعب الوصول إليها.

لم يذكر الفريق متى سيكون الروبوت متاحًا للاستخدام التجاري، أو كم سيكلف، لأنه لا يزال في مرحلة البحث والتطوير.

وهذا الروبوت ذو قدمين يبلغ وزنه 5.6 رطل، وهو مستوحى من الطيور والحشرات القادرة على التبديل بسلاسة بين المشي أو الطيران أو حتى الزحف على الأرض.

ويمكن استخدام الروبوت في بعض الأنشطة الدقيقة، مثل إصلاح أجزاء من محطة فضائية، والتي تكون شديدة الخطورة بالنسبة للعاملين من البشر، وتتطلب أنواعًا متعددة من الروبوتات الأرضية والجوية، لكن الروبوت يمكن أن يؤدي المهمة بمفرده.

كما أن هذه الروبوتات تتعامل مع تضاريس العالم الحقيقي باستخدام نفس نوع الحركة مثل البشر، بما في ذلك القفز والجري والتسلق.