شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل دش نيزكى سيضئ سماء ليل اليوم الجمعة بـ10شهب فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبلغ الدش النيزكى Draconid Meteor ذروته مساء الجمعة، حيث يرسل ما يصل إلى 10 من الشهب عبر السماء كل ساعة، وسيكون العرض السنوي أكثر وضوحًا في نصف الكرة الشمالي بعد حلول الظلام غدًا، في سماء صافية وبعيدًا عن مصادر التلوث الضوئي، وتحدث زخات النيازك عندما تنتقل الأرض عبر سحابة من حطام المذنبات، مما يؤدي إلى عرض ضوئي للمشاهدين على الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي دش Draconid Meteor من حطام المذنب 21 P / Giacobini-Zinner، وهو مذنب صغير يبلغ قطره 1.24 ميل (2 كيلومتر).

ويضع المذنب قطعًا جديدة من الحطام كل 6.6 سنوات أثناء مروره في مداره عبر النظام الشمسي الداخلي، وتأتي النيازك عندما تمر الأرض عبر حقل الحطام هذا بانتظام.

ويحدث هذا الدش النيزكى في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر، ولكن من المتوقع أن يبلغ ذروته مساء الجمعة إلى السبت، وللحصول على أفضل عرض ممكن ليوم الجمعة، ابحث عن مكان به سماء صافية وبعيدًا عن مصادر التلوث الضوئي مثل المدن الكبرى.

ليست هناك فائدة من استخدام المنظار أو التلسكوب، فيحتاج المراقبون فقط إلى البحث والمشاهدة، كما أن هؤلاء الموجودون في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا هم الأفضل لمشاهدة Draconids.