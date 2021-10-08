شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تجد موقعك الحالى بخرائط جوجل فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خرائط جوجل جيدة للحصول على الاتجاهات إلى المدن البعيدة وساحات التسوق، ولكن ماذا لو فتحته وأنت ليس لديك أي فكرة عن مكانك الآن، كيف تحدد أين مكانك؟ يمكن التعامل مع هذا الأمر، حيث يحتوي كل إصدار من خرائط جوجل على زر "الموقع الحالي" الذى سيحدد مكانك تحديدا، ونقدم لك كيفية العثور عليه في خرائط جوجل سواء باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف.



كيف تجد مكانك فى خرائط جوجل؟ كيف تجد مكانك فى خرائط جوجل؟ تأكد أولا من أن جهازك متصل بالإنترنت، حتى إذا قمت بحفظ بعض الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، فستحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت لخرائط جوجل للعثور على موقعك.

1. افتح خرائط جوجل على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي واترك الخريطة يتم تحميلها.

2. يجب أن يقوم التطبيق بتوسيط موقعك تلقائيًا، ولكن يجب أن يتم الضغط فوق الزر "الموقع الحالي" في الركن الأيمن السفلي، والذى يبدو على موقع الويب وتطبيق أندرويد مثل مركز النشان، بينما في تطبيق أيفون سيبدو كسهم.

3. قد يطلب منك متصفحك أو هاتفك منح خرائط جوجل الإذن لرؤية موقعك، وعليك أن تسمح له.

4. ستتحرك الخريطة للتركيز على موقعك، وتكون الدائرة الزرقاء الداكنة هي المكان الذي تعتقد خرائط جوجل أنك موجود فيه حاليًا، والدائرة الزرقاء الشفافة المحيطة بها هي المكان الذي يمكن أن تكون فيه.

كلما زادت سرعة الإنترنت لديك، زاد تأكد خرائط جوجل من موقعك، وصغر هذا النطاق الشفاف، وإذا كانت خرائط جوجل تواجه مشكلات في العثور عليك، فربما يعني ذلك أنك بحاجة إلى إشارة خلوية أفضل أو إنترنت أسرع.