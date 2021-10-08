شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على سكرين شوت دون لمس الشاشة على جهاز آيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت آبل بتحميل آيفون الخاص بك بزر مخفي يتيح لك التحكم في الهاتف دون لمس الشاشة، والأفضل من ذلك أنه سيجعل حياتك أسهل مما يتيح لك التقاط لقطات شاشة وتغيير مستوى الصوت بمجرد النقر على الجزء الخلفي من هاتفك.

ويطلق عليه "Back Tap" ، وقد تم تقديمه مع تحديث برنامج iOS 14 الذي تم طرحه على أجهزة آيفون فى عام 2020.

ولتشغيل الميزة تأكد من أنك قمت بالتحديث إلى iOS 14 أو أحدث، للقيام بذلك انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

ثم انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك.

مرر لأسفل وانقر على "إمكانية الوصول" ثم انقر على "اللمس".

ثم مرر لأسفل حتى تصل إلى "Back Tap".

سيكون لديك خيار تشغيل "النقر المزدوج" أو "النقر الثلاثي".

أيهما تختار يمنحك نفس الخيارات.

انقر لمعرفة الميزات التي يمكنك التحكم فيها الآن بنقرة مزدوجة أو ثلاثية على الجزء الخلفي من هاتفك.

وهي تشمل التقاط لقطات الشاشة ورفع مستوى الصوت أو خفضه والتكبير والتمرير والمزيد.

على سبيل المثال إذا كنت تريد استخدام Double Tap لالتقاط لقطات شاشة ، فانقر على خيار "Double Tap" ثم حدد "Screenshot".

الآن يجب أن تكون قادرًا على التقاط لقطة شاشة بمجرد النقر على الجزء الخلفى من هاتفك مرتين.

ضع في اعتبارك أن هذه الميزة قد لا تعمل إذا كان لديك حافظة هاتف سميكة.

يمكنك تبديل ميزات عناصر تحكم Back Tap أو إيقاف تشغيلها في أي وقت باستخدام نفس الخطوات.