شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاي تستخدم وضع "التركيز" بشكل صحيح فى iOS 15؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام التشغيل iOS 15 الجديد من آبل جلب مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي آيفون في جميع أنحاء العالم، أبرزها التركيز، وهي الأداة التي تمنحك قوة أكبر للتحكم في الإشعارات وحظر عوامل التشتيت أكثر من وضع عدم الإزعاج القديم وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويمكنك الآن تعيين أوضاع تركيز فردية لمواقف مختلفة، مثل حظر المكالمات أثناء اللعب أو السماح فقط لتطبيقات معينة أثناء ساعات العمل.

ولا يحتاج المستخدمين إلى عشرين نظام تركيز مختلف لمساعدتهم على البقاء على المسار الصحيح. لكن التركيز في iOS 15 لا يقلل من عدم الإزعاج، والذي لا يزال موجودًا عندما تحتاج إليه، كل ما في الأمر أنه يوجد الآن بعض الميزات الإضافية.

وإليكم سبب كونه أفضل:

في نظام التشغيل iOS 14 وما قبله، كانت ميزة "عدم الإزعاج" محدودة إلى حد ما، يمكنك تشغيله يدويًا أو قفله وفقًا لجدول زمني وعند تمكينه، فإنه يحظر جميع الإشعارات باستثناء التطبيقات والأشخاص الذين حددتهم كاستثناءات.

يعمل وضع التركيز البؤري على توسيع ذلك من خلال الإعدادات القابلة للتخصيص التي تتيح لك حظر ما تريده فقط. لم تعد ملزمًا بنهج مقاس واحد يناسب الجميع قد لا يكون دائمًا صحيحًا.

البساطة عند الحاجة

يجلب وضع التركيز بالفعل المزيد من الخيارات، ولكن هذا لا يجعل البدء أصعب، وذلك لأن وضع التركيز الافتراضي هو "عدم الإزعاج"، تمامًا كما كان دائمًا، افتح مركز التحكم على جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 15 ، وانقر على أيقونة نصف القمر بجوار التركيز، وسيبدأ عدم الإزعاج على الفور بدون تعقيد كان يعمل في iOS 14 وما قبله.

وعلى Apple Watch ، هناك خطوة إضافية واحدة فقط لتمكين "عدم الإزعاج" (أو أي وضع تركيز آخر) في مركز التحكم. لكن هذا لا يهم على أي حال لأن أوضاع التركيز يمكن أن تتزامن عبر جميع أجهزتك.

في نظام iOS افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر على "التركيز"، ثم مكّن "المشاركة عبر الأجهزة". مع هذا الترتيب ليست هناك حاجة للتمرير السريع على ساعتك على الإطلاق بمجرد تمكين التركيز على جهاز iPhone الخاص بك.

كما يمكنك تعيين "وضع العمل" الذي يسمح فقط لتطبيقات مثل Pages و Slack، أو "وضع الذهن" الذي يحظر الإخطارات وتطبيقات الاتصال، لا تقدم ميزة عدم الإزعاج في نظام iOS 14 هذا النوع من المرونة مطلقًا.

يتمتع "التركيز" أيضًا بقدرة أكبر على تعديل إعدادات "عدم الإزعاج" مما كان لدينا سابقًا. يمكنك إعداد صفحات مخصصة على شاشتك الرئيسية، وخفت شاشة القفل، واستخدام الأتمتة التي تعزز جداول "عدم الإزعاج" وغيرها.

ولكن ليس هناك حاجة للقيام بأي من ذلك إذا كنت لا ترغب في ذلك، لا يزال من السهل تمكين "الرجاء عدم الإزعاج" بسرعة والانتهاء من ذلك.