شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة توجيه رسائل نصية تعرضت لخرق استمر خمس سنوات فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Syniverse ، وهي شركة اتصالات تساعد شركات الاتصالات مثل Verizon و T-Mobile و AT&T على توجيه الرسائل بين بعضها البعض وشركات النقل الأخرى في الخارج، الأسبوع الماضي أنها كانت موضوع اختراق محتمل لمدة خمس سنوات، إذا كان اسم Syniverse يبدو مألوفًا ، فقد كانت الشركة أيضًا مسؤولة عن اختفاء مجموعة من الرسائل النصية لعيد الحب في عام 2019 وفقا لما نقله موقع The verege.

وتم الكشف عن الاختراق المعني في ملف Syniverse الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات والذي نُشر الأسبوع الماضي. في ذلك تشارك Syniverse أنه في مايو 2021 "أصبحت على علم بالوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الخاصة بها من قبل فرد أو منظمة غير معروفة"، بذلت الشركة العناية الواجبة بإخطار سلطات إنفاذ القانون وإجراء تحقيق داخلي، مما أدى إلى اكتشاف أن الخرق الأمني ​​بدأ لأول مرة في مايو 2016. هذه خمس سنوات (ربما) من الوصول غير المقيد.

عاد الاختراق في عام 2016

يشير الملف أن المتسللين "حصلوا على وصول غير مصرح به إلى قواعد البيانات داخل شبكتهم في عدة مناسبات، وأن معلومات تسجيل الدخول التي تسمح بالوصول إلى أو من بيئة نقل البيانات الإلكترونية (EDT) الخاصة بها تم اختراقها لما يقرب من 235 من عملائها"، يمكن أن يشمل ذلك الوصول إلى سجلات المكالمات والبيانات الوصفية مثل أرقام الهواتف والمواقع ومحتوى الرسائل النصية ، وفقًا لمصادر Motherboard.

يقول ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة من Syniverse إن الشركة أبلغت أي شخص وقع في الخرق، وأن إعادة تعيين بيانات الاعتماد كانت مناسبة، بالإضافة إلى ذلك "لم تلاحظ Syniverse أي دليل على نية لتعطيل عملياتها أو عمليات عملائها ولم تكن هناك محاولة لتحقيق الدخل من النشاط غير المصرح به" ، كما ينص الملف.

لم ترد Verizon و AT&T و Syniverse على الفور على طلب للتعليق من The Verge ، بينما أحالت T-Mobile الأسئلة إلى CTIA، لقد أخبرت T-Mobile Ars Technica أنها كانت "على علم بحادث أمني" مع Syniverse ولكن "لا يوجد مؤشر على أن أي معلومات شخصية أو تفاصيل سجل المكالمات أو محتوى الرسائل النصية لعملاء T-Mobile قد تأثرت."

تم الكشف عن خرق الأمان لشركة Syniverse حيث تحاول الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال عملية اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، ولكن يبدو أنها كانت هدفًا في المقام الأول بسبب حجم الشركة، لقد أمضت شركة Syniverse العقد الماضي في أن تصبح بمثابة حارس البوابة للعديد من شركات الطيران الأمريكية من خلال عمليات الاستحواذ، وفقًا لتقرير سابق لموقع The Verge .