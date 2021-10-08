شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين جوجل وأندرويد TV؟ .. اعرف أبرز الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو الأمر مختلط عندما تجد أن هناك Google TV وAndroid TV، إلا أنهما منصتان مختلفتان للوسائط تسمحان لك ببث أفلامك المفضلة وبرامجك التلفزيونية والموسيقى، فبينما طورت جوجل Android TV للاستخدام على أجهزة التلفزيون ومشغلات الوسائط وأجهزة البث مع ظهور النظام الأساسي بأشكال وتكرارات عديدة منذ إطلاقه في عام 2014، يعد Google TV في الأساس إصدارًا معاد تسميته بميزات إضافية واثنين من تعديلات التصميم.

يقدم كل من Android TV و Google TV العديد من الأشياء نفسها، مثل تطبيقات البث وتصفح الإنترنت، مع بعض الاختلافات الرئيسية والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع " techradar".

ما هو Google TV؟

أعلنت جوجل في العام الماضى عن نظامها الأساسي الجديد للتلفزيون الذكي، المعروف باسم Google TV على أنه واجهة مستخدم تعمل على أجهزة أندرويد مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأحدث Google Chromecast.

ويتيح Google TV للمستخدمين الوصول إلى المحتوى المفضل لديهم بما في ذلك Netflix وDisney Plus وAmazon Prime Video وYouTube وApple TV وHBO Max وغير ذلك.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مشابهًا إلى حد كبير للمنصات الذكية الأخرى في السوق، إلا أن Google TV يريد أن يكون لدى المستخدمين وصول أسهل وأسرع إلى المحتوى الأكثر مشاهدة والموصى به.

يقوم بذلك عن طريق مزج كل المحتوى من كل خدمة دفق معًا ووضعه في واجهة واحدة حتى تتمكن من البحث عبر جميع خدمات البث بضغطة واحدة سهلة، وعلى سبيل المثال، بدلاً من البحث عن محتوى Netflix على تطبيق Netflix، توجه إلى الشاشة الرئيسية حيث يوفر Google TV وصولاً سريعًا وسهلاً إلى ما تريد مشاهدته دون الحاجة إلى إضاعة الوقت بالذهاب إلى كل تطبيق.

ويحتوي Google TV على عدد قليل من الميزات غير المتوفرة على Android TV، والأمر المثير للاهتمام في Google TV فهو أنه سهل الاستخدام حيث لا تحتاج إلى أن تكون أمام شاشتك لتشغيله، ويمكنك إضافة أفلام أو برامج تلفزيونية إلى قائمة المشاهدة عبر هاتفك، وهو أمر مثالي للتخطيط لمشاهدتك مسبقًا.

يحتوي Google TV أيضًا على محرك ذكي يقترح عليك المحتوى الذي قد تستمتع به بناءً على عادات المشاهدة السابقة، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت دائمًا تبحث عن برامج جديدة لمشاهدتها.

ويعد Google TV أيضًا إضافة جيدة إذا كان لديك أطفال، حيث يمكنك إنشاء قناة لهم فقط ستعرض المحتوى المناسب للعمر فقط.

يمكن للوالدين الاستمرار في التحكم الكامل في هذه القناة باستخدام تطبيق Family Link لحظر التطبيقات والتحكم في التطبيقات المستخدمة وتعيين حدود المشاهدة وأوقات النوم.

إذا كان لديك Google Nest، فستحب أيضًا نظام Google TV الجديد حيث يمكنك توصيل كاميرا Google Nest وعرض موجز الكاميرا عبر التلفزيون.

وتشمل الميزات الإضافية الأخرى لـ Google TV عروض الشرائح المدمجة من صور جوجلوالقدرة على التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية الأخرى، مثل الإضاءة، مباشرة من شاشة التلفزيون.

هناك أيضًا دعم لحسابات المستخدمين المتعددة، وهو أمر مفيد إذا كنت أنت وأسرتك تستمتعان بمحتوى مختلف.

ما هو Android TV؟

أما Android TV هو نظام تشغيل أندرويد صممته جوجل للاستخدام على أجهزة التلفزيون وأجهزة البث ومشغلات الوسائط الرقمية، وتم دمج Android TV في العديد من أجهزة التلفزيون، وإنه يتميز بمجموعة كبيرة من التطبيقات عبر متجر جوجل بلاى، بما في ذلك Netflix و Disney Channel و Spotify و YouTube و HBO Now.

هناك أيضًا عدد من القنوات الحية من خلال Android TV، بما في ذلك Bloomberg TV و NFL و ABC ومجموعة كبيرة من تطبيقات الألعاب.

ويعمل Android TV على التخلص من الفوضى مما يمنحك تجربة أكثر مباشرة وانسيابية، وتجربة تقتصر فقط على ما يمكن لجهاز التلفزيون الخاص بك التعامل معه.

هذا يعني أن متجر جوجل بلاى على أجهزة Android TV يعرض فقط التطبيقات التي تدعمها منصة التلفزيون، وليس كل تلك المتوفرة على الهواتف الذكية.

وتأتي أجهزة التلفزيون التي تم تصنيعها من عام 2017 فصاعدًا مع Android TV المضمنة أيضًا مع تكامل Google Assistant افتراضيًا، لذلك يمكنك فقط قول "OK Google" لمساعدتك في التحكم في منتجات المنزل الذكي بالإضافة إلى تنفيذ المهام الإدارية مثل التحقق من التقويم الخاص بك أو الإضافة إلى قائمة المهام الخاصة بك.

يمكن أن يمنعك البحث الصوتي، عبر وظيفة التحكم عن بعد، من إضاعة الوقت وكتابة ما تبحث عنه؛ تحدث فقط باسم الممثل أو الفيلم أو البرنامج التلفزيوني الذي تبحث عنه في جهاز التحكم عن بُعد وسيجده Android TV لك.

قد يكون Android TV موجودًا منذ فترة، لكنه بلا شك يواكب أحدث الاتجاهات، فستجد الآن تطبيق TikTok مدمجًا في أجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام Android.