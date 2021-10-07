شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تحذر: ويندوز 11 يبطئ الألعاب بنسبة تصل إلى 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت AMD إشعارًا يحذر من انخفاض الأداء بنسبة تصل إلى 15% على معالجات AMD التي تستخدم ويندوز 11، مشيرة أن لديها تحديثًا من المقرر أن يصل في وقت لاحق من أكتوبر، لكن الشركة لم تعلن عن التاريخ بعد حسبما نقلت Digitartlends.

وفقا للتقرير تظهر بعض التطبيقات انخفاضًا في الأداء يصل إلى 5%، في حين أن "الألعاب المستخدمة بشكل شائع في الرياضات الإلكترونية" يمكن أن تظهر انخفاضًا يصل إلى 15%، قالت AMD أيضًا أن التطبيقات ذات الخيوط المحدودة التي تشدد على نواة واحدة "قد تُظهر أداءً منخفضًا".

تنبع المشكلة من زيادة زمن انتقال ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى 3 (L3)، تقول AMD أن ويندوز 11 يمكنه زيادة زمن الانتقال المقاس والوظيفي بمقدار ثلاث مرات، كما يوحي الاسم هذا هو أدنى مستوى لذاكرة التخزين المؤقت، لذا فإن وقت الاستجابة المتزايد هنا يمثل زيادة زمن الوصول للشريحة بأكملها، تقوم ذاكرة التخزين المؤقت L3 بتغذية ذاكرة التخزين المؤقت L2 وما إلى ذلك.

وبطبيعة الحال ينطبق هذا التوقف على التطبيقات التي تعتمد على النظام الفرعي لذاكرة وحدة المعالجة المركزية. تتأثر عناوين الرياضات الإلكترونية مثل Dota 2 و Counter-Strike: Global Offensive، حيث يتم تعليق البيانات القادمة من ذاكرة الوصول العشوائي إلى وحدة المعالجة المركزية بواسطة ذاكرة التخزين المؤقت L3. خارج الألعاب ، تعتمد البرامج الأخرى على نظام الذاكرة الفرعي بشكل كبير، على الرغم من أنها تحافظ على انخفاض أقل بكثير في الأداء.

وتنبع المشكلة الثانية من "النواة المفضلة" لـ AMD للتطبيقات ذات الخيوط المحدودة. تدفع معالجات AMD أسرع نواة إلى مقدمة الكومة في التطبيقات ذات الخيوط المحدودة، مما يساعد على تعزيز الأداء من خلال استخدام أسرع نواة متاحة في Windows 11 يبدو أن المجدول لن يضع المهام على هذا المركز مما يؤدي إلى انخفاض في الأداء.

ولا تنطبق هذه المشكلة على جميع المعالجات، تقول AMD أنه يجب عليك فقط ملاحظة الاختلاف في المعالجات التي تحتوي على أقل من ثمانية أنوية مع TDP أعلى من 65 واط.

تنطبق هذه المشكلات فقط على المعالجات التي يدعمها Windows 11 - على الرغم من احتمال تأثر وحدات المعالجة المركزية (CPU) غير المدعومة أيضًا، يمكنك العثور على القائمة الكاملة على موقع مايكروسوفت على الويب، بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية الاستهلاكية، فأنت تنظر بشكل أساسي إلى Ryzen 2000 و Ryzen 3000 و Ryzen 5000 و Threadripper 2000 وThreadripper 3000.

ويبدو أنه قد تم ضبط المجدول لهذا النوع من التصميم، تعمل AMD و Microsoft على تحديث لإصلاح المشكلة، تقول AMD إنها تتوقع التحديث هذا الشهر.