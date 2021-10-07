شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سنغافورة تنشر روبوتات فى الشوارع تحذر البشر من الاقتراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم سنغافورة روبوتات الدوريات التي تطلق تحذيرات للأشخاص الذين ينخرطون في سلوك اجتماعي غير مرغوب فيه مثل الاقتراب كثيرا، مما يضيف قاعدة من تقنيات المراقبة الخاضعة لسيطرة مشددة والتي تثير مخاوف الخصوصية، ويطلق على أحدث أجهزة المراقبة الحكومية اسم Xavier، ويصدر تحذيرات للجمهور بشأن سلوكيات معينة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا يشمل خرق قواعد التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا، التدخين في الأماكن المحظورة، ووقوف الدراجات بشكل غير صحيح.

وكثيرًا ما تتعرض سنغافورة لانتقادات بسبب تقييدها للحريات المدنية، وقد اعتاد الناس على فرض ضوابط صارمة، ولكن لا يزال هناك قلق متزايد من التدخل التكنولوجي.

وتأتى الروبوتات على عجلات ومجهزة بسبع كاميرات، وخلال دورية حديثة، شق أحد الروبوتات "Xavier" طريقه عبر عقار سكني وتوقف أمام مجموعة من السكان المسنين يشاهدون مباراة شطرنج.

وانطلق صوت آلي، "من فضلك حافظ على مسافة متر واحد، من فضلك احتفظ بخمسة أشخاص لكل مجموعة ''، حيث قامت الكاميرا الموجودة أعلى الماكينة بتوجيه نظرها عليهم.

قال أونج كا هينج، من الوكالة الحكومية التي طورت روبوتات Xavier ، "إن القوى العاملة تتقلص بالفعل"، مضيفًا أنها يمكن أن تساعد في تقليل عدد الضباط اللازمين للدوريات.

ويوجد في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة و90 ألف كاميرا شرطة، ومن المقرر أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030، وقد يتم تثبيت تقنية التعرف على الوجه، التي تساعد السلطات على اختيار الوجوه في حشد من الناس، على أعمدة الإنارة في جميع أنحاء المدينة.