شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشهد مذهل لموجات جاذبية صادرة من بركان لابالما الإسبانى من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت الأقمار الصناعية، صورا لمشهد غريب من الفضاء، ترصد موجات جاذبية في السماء نتيجة لاستمرار اندفاع الحمم البركانية من فوهة بركان كامبر فيجا في جزيرة لابالما الإسبانية.

ورصدت الصور، أعلى البركان من الفضاء، واندفعت الحمم من باطن الأرض مترافقة مع أعمدة الدخان الكثيف الذي تصاعد في السماء مشكلا مشهدا غريب، يبدو مثل الأمواج قيل إنها ناتجة عن موجات جاذبية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

صعد من فوهة البركان عمود من الرماد باتجاه الفضاء وشكل هذه الحلقات.

ومن جهته أوضح مركز "تولوز" الاستشاري للرماد البركاني، أن ارتفاع العمود وصل إلى 3 كيلومترات في 4 أكتوبر، الأمر الذي شكل خطرا على الطائرات في منطقة.



الموجات من الفضاء

وتم التقاط الصور المذهلة من قبل القمر الصناعي "Aqua" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث تظهر التموجات الغريبة التي شكلت حلقات دائرية فريدة في الفضاء.

وفى سياق آخر أثار صحفى من جزر كنارى جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية بعد أن أقدم على لمس حمم بركان لابالما، أثناء تغطيته أخبار بركان كومبرى فيخا الذى ثار منذ أسبوعين تقريبا فى جزيرة لابالما.

وقالت صحيفة "كوبى" الإسبانية إن الصحفى تعرض للكثير من الانتقادات بعد أن خاطر بسلامته الجسدية فى هذا الظرف الاستثنائى وهو ثوران بركان كومبرى فيخا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفى كان يرغب فى معرفة مدى سخونة الحمم البركانية وبالطبع تسبب ذلك فى حرق يده، وقال الصحفى إنه أحرق يده عندما لمس الحمم البركانية لمعرفة درجة سخونتها، وتوضيح ذلك للقراء والمشاهدين.

بدأ الجدل من خلال الشبكات الاجتماعية وانتقد معظمهم هذا بشكل مباشر، ومن هذه الانتقادات: "كونك إنسانًا عديم المعرفة كان يجب أن ينتهي به الأمر هكذا"، بينما قال آخر: "مجرد حقيقة تقريب يدك ستلاحظ احتراق الحرارة الشديدة دون الحاجة إلى لمس أي شيء ... "هي بعض الرسائل المتعددة التي تعكس استياء المغردين من فعل الصحفى.

طلبت اللجنة التوجيهية لخطة الطوارئ البركانية لجزر الكناري من السكان الأقرب إلى بركان لا بالما اتخاذ احتياطات إضافية ضد التدهور المتوقع في جودة الهواء ، خاصة اعتبارًا من اليوم الجمعة ، بسبب التغيير المحتمل في نظام الرياح.