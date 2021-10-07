شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل أجهزة لوحية في 2021.. سلسلة HUAWEI MatePad تتوفر بعروض حصرية ضمن "أسبوع أجهزة التابلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هواوي لأعمال المستهلك تقديم منتجاتها المبتكرة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم. وهذه المرة، تطرح إضافة جديدة ومميزة على سلسلة الأجهزة اللوحية HUAWEI MatePadبإمكانياتها الفائقة وأسعارها التنافسية، حيث أطلقت الشركة حملة "أسبوع أجهزة التابلت" والذي تقدم من خلاله مجموعة من الخصومات والعروض الحصرية الأفضل في مصر والتي تمتد حتى 9 أكتوبر 2021.

وتتميز سلسلة HUAWEI MatePad بمجموعة من الخيارات والفئات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الإحتياجات اليومية وعلى رأسها جهاز HUAWEI MatePad 11 والذي يُعد أول جهاز لوحي من الشركة يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يؤدي إلى التحكم في الجهاز بشكل أفضل بالإضافة إلى عرض أكثر سلاسة. ويأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 والذي يأتي مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة. كما لم تنسى هواوي عملائها من عشاق الألعاب الالكترونية حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

هذا ولا يمكن إغفال دور جهاز HUAWEI MatePad 11 في تجربة المكتب الذكي التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة من نفس المجموعة، حيث أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى. إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما وهي الميزة التي تتوفر أيضًا من خلال جهازي HUAWEI MatePad Pro وHUAWEI MatePad .

واستكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها هواوي في سوق الأجهزة اللوحية والتي سبق وأطلقت خلال الفترة الماضية عدة إصدارات من أجهزتها اللوحية مثل أجهزة HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro، حيث يقدم الجهازان أداءً قوياً وذكياً، حيث يعد جهاز HUAWEI MatePad Pro هو الجهاز اللوحي الأول من هواوي الذي يدعم الشحن اللاسلكي. وبفضل تزويد الجهاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يمكن استخدامه لمدة 3 ساعات أخرى عند شحنه لمدة 30 دقيقة فقط مع شاشات HUAWEI FullView Display.

ولتقديم أفضل قيمة مقابل السعر، طرحت هواوي أجهزة HUAWEI MatePad T10 وMatePad T10s HUAWEI في السوق المصري بسعر تنافسي يتناسب مع أغلبية فئات المستخدمين، ليس فقط من جانب السعر بل أيضًا من جانب الإمكانيات العالية والمزايا المتطورة التي يحتويها كلا الجهازين. ويأتي جهاز HUAWEI MatePad T10s بشاشة عرض تضفي الحيوية والإشراق في تفاصيل المحتوى. كما يأتي الجهاز بسماعات Harman Kardon التي تقدم تجربة صوتية فائقة بالإضافة إلى مساحة تخزينية 64 جيجا بايت. بينما يتمتع HUAWEI MatePad T10 بأداء سلس وسريع ومساحة تخزينية 32 جيجا بايت. كما يتمتع الجهاز بشاشة قياس 9.7 بوصة عالية الوضوح من نوع IPS. هذا وتأتي أجهزة HUAWEI MatePad T10 وMatePad T10s HUAWEI بوحدة معالجة توفر أداءً مذهلاً حتى مع الاستخدام المتواصل. كما يضم الجهازين بطارية ذات سعة كبيرة تدعم ما يصل إلى 12 ساعة من مشاهدة الفيديوهات المتواصلة على الجهاز أو 7 ساعات من اللعب بشحنة واحدة فقط.







