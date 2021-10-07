شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث لخدمة البحث والخرائط يساعد على تقليل التأثير البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل العديد من التحديثات الجديدة الصديقة للبيئة لميزات الخرائط والتسوق والبحث التي تقول الشركة إنها ستساعد المستخدمين على اتخاذ خيارات أكثر استدامة، ويمكن للمسافرين الذين يتطلعون إلى الحجز على Google Flights الحصول على تقديرات انبعاثات الكربون لكل رحلة تقريبًا، بجوار السعر والمدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بالنسبة إلى النقل البري، يمكن الآن تحسين خرائط جوجل لعرض المسارات التي تقدم أفضل كفاءة في استهلاك الوقود وأقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما سيحصل المتسوقون الذين يبحثون عن الأجهزة على تفاصيل حول النماذج الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

فيما تم الإعلان عن التحديثات من قبل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai فى عرض تقديمي خاص للاستدامة.

ويتم سحب تقديرات انبعاثات الكربون على Google Flights من بيانات وكالة البيئة الأوروبية، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالرحلة من شركات الطيران ومقدمي الخدمات الآخرين.

ويتم تمييز الرحلات ذات الانبعاثات المنخفضة بشكل ملحوظ بشارة خضراء ويمكن للمستخدمين تصفية نتائجهم حسب الرحلات "الأكثر خضرة".

كما أنه لتشجيع المزيد من السفر الصديق للبيئة، وسعت خرائط جوجل أيضًا معلومات مشاركة الدراجة والسكوتر لحوالي 300 مدينة حول العالم وستضيف ميزة "التنقل البسيط" لنظامي التشغيل Android وiOS في الأشهر المقبلة والتي ستسمح لراكبي الدراجات بالحصول بسرعة على التحديثات الخاصة بهم.

وأنشأت جوجل أيضًا صفحة نتائج مخصصة ستظهر عندما يبحث المستخدمون عن معلومات حول تغير المناخ، مع معلومات موثوقة من مصادر مثل الأمم المتحدة.