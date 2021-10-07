شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الخميس إنه تم نقل مجموعة المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو -13" والصاروخ الحامل "لونغ مارش -2 إف" إلى منطقة الإطلاق، حيث سيتم إطلاق المركبة الفضائية في المستقبل القريب في الوقت المناسب.



ووفقا لوكالة الانباء الصينية "شينخوا" ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من فحوصات ما قبل الإطلاق والاختبارات المشتركة كما هو مخطط.