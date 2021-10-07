شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة DeepTech تنفذ أول خط بترول بتقنية Zap-Lok فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة DeepTech بادخال تقنية Zap-Lok فى السوق المحلى، وتعمل تلك التقنية على توصيل مواسير الغاز والخام وخطوط نقل المنتجات البترولية عن طريق التداخل الميكانيكى بدلا من اللحام مع مراعاة كافة مقاييس الأمان الصناعى العالمية سواء فى الخطوط البرية أو البحرية، وجاء ذلك في إطار السعى الدائم نحو تطوير صناعة البترول و الغاز فى مصر.

وتم تنفيذ أول خط بتلك التقنية الجديدة لصالح شركة بترول بلاعيم فى سيناء وتم اختباره بالفعل قبل استخدامه.

كما تم استخدام تقنية Zap-Lok فى أمريكا الشمالية وكندا وغرب إفريقيا والشرق الأدنى منذ عام 1980 وحتى الآن لآلاف الكيلومترات وذلك لجدواها الاقتصادية المتميزة مقارنة بطرق اللحام التقليدية، حيث أثبتت كفاءة التقنية فى تخفيض زمن إنتاج الوصلة من 45 دقيقة فى وصلات اللحام التقليدية إلى ثلاث دقائق ونصف فقط.

وبذلك تكون مجموعة عمل اللحام التقليدية تنتج 315 متر مواسير يوميا مقابل 2600 متر مواسير حين تستخدم تقنية الزابلاج.

ويعد استخدام الطرق التقليدية فى لحام المواسير حاليا إهدارا للموارد وضارا للبيئة، أما عن تقنية الزابلاج فهى تعد صديقة للبيئة لاستخدامها فى نقل الهيدوجين الأخضر عند معالجة الأسطح الداخلية بالمواد الخاملة علما بأنها تصلح لكافة أنواع المواسير المعدنية.