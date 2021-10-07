شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تضيف تكافئ صناع المحتوى بجوائز نقدية ضمن Spotlight والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتدام المنافسة على المواهب المبدعة، قدمت منصة سناب شات سلسلة من الأدوات والبرامج والميزات الجديدة التي تمكن صناع المحتوى من تحقيق إيرادات، ويتضمن ذلك توسيع ميزة الإهداء لصناع المحتوى في جميع أنحاء العالم، وتوسيع سوق صناع المحتوى ليشمل كبار صناع المحتوى الذين لديهم حسابات تم التحقق منها، وإطلاق مورد إرشادي يسمى Creator Hub مع طريقة جديدة لمكافأة صناع المحتوى على صنع فيديو قصير لميزة Spotlight.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، تضيف المنصة طريقة جديدة لصناع المحتوى لكسب النقود، حيث تطلق ميزة تسمى Spotlight Challenges، التي تكافئ مجموعة من صناع المحتوى كل أسبوع على إنشاء مقاطع فيديو باستخدام عدسات معينة، أو القيام بأنشطة معينة، أو تشغيل صوت مختار داخل تطبيق Spotlight.

ويتم منح ما يقرب من 3 إلى 5 صناع محتوى أموال لكل تحد مع اختيار الفائزين من بين مقاطع الفيديو المؤهلة الأكثر مشاهدة، ويتم تقسيم المدفوعات بين الفائزين من مجموعات الجوائز التي تتراوح عادةً من ألف دولار إلى 25 ألف دولار، مع الحد الأدنى للدفع 250 دولار، وتكون هناك تحديات متعددة كل أسبوع.

وتوفر التحديات طريقة جديدة للمنصة لتحفيز المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو لـ Spotlight، ويمكن أن تعزز التحديات اتجاهات معينة أو تحاول تشجيع أنواع مختلفة من المحتوى عما يفعله الأشخاص عادةً، وقد يساعد ذلك في محاولة تمييز Spotlight عن تيك توك وإعطاء الناس سببًا لمواصلة العودة للعثور على شيء جديد.

كما تمثل التحديات فرصة محتملة لتحقيق الأرباح، ولن يتم رعاية التحديات عند الإطلاق، ولكن المنصة قد تقدم تحديات برعاية في المستقبل.

بدأت التحديات في الظهور الآن في الولايات المتحدة، مع المزيد من الأسواق التي تتبعها. ويقول المتحدث الرسمي إن هذه المدفوعات تكون بالإضافة إلى ملايين الدولارات شهريًا التي تدفعها الشركة لصناع المحتوى على مستوى العالم الذين يصنعون مقاطع فيديو مميزة. وكانت المنصة تدفع مليون دولار يوميًا عند إطلاق الميزة. ولكن خفضت المبلغ لاحقًا إلى عدة ملايين في الشهر.

ويبدو أن المدفوعات كانت ذات فائدة، على الأقل منذ بضعة أشهر، وقالت المنصة في شهر يوليو إن الاستخدام اليومي لـ Spotlight ارتفع بنسبة 49 في المئة على أساس ربع سنوي. وارتفع الوقت الذي يتم إنفاقه كل يوم أيضًا بأكثر من 60 في المئة في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى التحديات، تضيف المنصة طريقتين أخريين لصناع المحتوى للحصول على أموال، إذ يتم الآن طرح الهدايا على مستوى العالم، مما يسمح للمشاهدين بإعطاء الإكراميات لصناع المحتوى بالرموز الرقمية، التي يحصلون منها على أرباح مخفضة.

وتعمل المنصة أيضًا على توسيع سوق Creator Marketplace الخاص بها لتشمل صناع الفيديو، مما يتيح للشركات التواصل معهم للحصول على الرعاية.

ويعتبر الوصول إلى هذه الميزات محدد، ومع ذلك، فإن نجوم المنصة المعتمدين فقط هم المؤهلين للهدايا والسوق. ويجب على المنصة دعوة صناع المحتوى للمشاركة في هذا البرنامج.