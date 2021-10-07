شركة صينية تكشف عن هاتف ضد الكسر ومقاوم للماء والغبار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2021 1:07 مساءً

أعلنت شركة “بلاك فيو” (Blackview) الصينية، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية BV4900S والذي تم تصميمه خصيصا لمواجهة الظروف الصعبة.

الهاتف الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، بإمكانه تحمل صدمة السقوط من ارتفاع 1.5 متر، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

وتوضح الشركة الصينية أن هاتفها الذكي BV4900S الجديد بوسعه تحمل الصدمات والماء والغبار كونه يدعم معايير الحماية IP68 و IP69K و MIL-STD-810G.

مواصفات هاتف BV4900S

يأتي الهاتف الذكي BV4900S الجديد بأبعاد 157.5 × 78.1 ملم، بينما يبلغ سُمكه 13.7 ملم، أما وزنه فيبلغ 261 جراما، كما يشتمل الهاتف على شاشة IPS قياس 5.7 بوصة وبدقة وضوح 1440 × 720 بكسل.

ينبض بداخل الهاتف المعالج SC9863A من شركة Unisoc، والذي يشتمل على 8 أنوية Cortex A55 صغيرة مع وحدة معالجة رسوميات IMG GE8322 MP1.

كما يتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي LPDDR3 سعة 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 128 جيجابايت بواسطة بطاقة ذاكرة خارجية، بالإضاءة إلى إمكانية استخدام بطاقتي SIM.

نظام تشغيل من أندرويد

ويدعم الهاتف الذكي الجديد شبكة LTE وأنظمة GPS و Glonass وBeidou، كما أنه يعمل بنظام التشغيل Doke OS 2.0، الذي يعتمد على الإصدار Go من جوجل أندرويد 11.

كما يتضمن هاتف BV4900S بطارية سعة 5580 مللي أمبير ساعة، والتي توفر فترة استعداد تصل إلى 865 ساعة.