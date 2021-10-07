شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام كروم كاست مع آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أجهزة كروم كاست مع آيفون بطريقة مختلفة قليلًا عن الأجهزة التي تدعم تقنيات AirPlay أو أجهزة Apple TV، وذلك لأنك تحتاج إلى ربط جهاز كروم كاست الخاص بك مع هاتف آيفون عبر تطبيق منزل جوجل وليس بدون تطبيقات مثلما يحدث مع هواتف أندرويد وفقا لما نقلته aitnews.

ربط أجهزة كروم كاست مع آيفون

تستطيع ربط كروم كاست مع هاتف آيفون الخاص بك بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى متجر تطبيقات آبل، ومن ثم تحميل تطبيق منزل جوجل عبر متجر التطبيقات ولكن دون أن تقوم بتشغيله.

وبعد ذلك قم بتوصيل جهاز كروم كاست الخاص بك بشاشة التلفاز عبر منفذ HDMI، ومن ثم قم بعمل صفحة جديدة في Google Home، وقم بربطها عبر هاتفك مع حساب جوجل الخاص بك وشبكة الواي فاي المنزلية التي تستخدمها للاتصال.

وبعد ذلك توجه إلى تطبيق منزل جوجل الخاص بك، وابحث عن جهاز كروم كاست، وقد تجد شبكة واي فاي بإسم الجهاز الخاص بك أو تستطيع ربطه عبر البلوتوث.

وعندما تنتهي من ربط الجهاز مع هاتف آيفون الخاص بك، فإنك تستطيع استخدامه الآن بسهولة.

بث المحتوى من الهاتف إلى Chromecast مباشرةً

تستطيع بث المحتوى عبر تطبيق منزل جوجل، وليس عبر خاصية AirPlay أو مكتبة المقاطع والصور.

ويمكنك استخدام تطبيق منزل جوجل عبر الخطوات التالية:

توجه إلى التطبيق، ومن ثم قم باختيار جهاز كروم كاست الذي ترغب في بث المحتوى إليه عبر اختيار Media في الواجهة الرئيسية.

وتجد قسم خاص يدعى إدارة نظامك، وتستطيع الضغط على كلمة فيديو الموجودة في هذا القسم واختيار التطبيق من القائمة التي تظهر لك.

وتستطيع اختيار أي تطبيق ترغب فيه عبر القائمة التي تظهر لك، حيث يظهرلك مجموعة من التطبيقات المتنوعة والمختلفة.

ويمكنك اختيار أي تطبيق ترغب فيه عبرها، وتستطيع ربط تطبيقات نتفيلكس أو Diseny Plus أو غيرها من تطبيقات بث المحتوى.

وعندما تختار ربط حساب التطبيق الخاص بك، فإن التطبيق يظهر لك رسالة تأكيدية ليخبرك إن كنت ترغب في ربط التطبيق أو لا.

وبعد أن تأكد رغبتك في ربط التطبيق، فإنك تستطيع فتح التطبيق مباشرةً عبر هاتفك وبث المحتوى إلى كروم كاست.