الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الخميس 7 أکتوبر 2021 إلى الثلاثاء 12 أکتوبر 2021.

وأضافت الهيئة أن حال الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الشمالية حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليـلا على كافة الأنحاء، ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من الأحد المقبل يوجد ارتفاع طفيف في الحرارة، والتي تتراوح بين 1 : 2 على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و3 : 4 درجات على جنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.