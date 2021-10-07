شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق مهمة لإبعاد كويكب خطير عن الاصطدام بالأرض.. اعرف هتعمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق وكالة ناسا مهمة فى نوفمبر لإبعاد كويكب تصفه بأنه "خطير" عن الاصطدام بالأرض عن طريق دفعه بمركبة فضائية، حيث قالت الوكالة الأمريكية إن مهمتها لصرف كويكب في الفضاء السحيق، المعروفة باسم مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART)، ستتجه إلى الكويكب في الساعة 1:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 24 نوفمبر على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من قاعدة في ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ستحطم DART أحد الكويكبات المعروفة باسم Didymoon، بسرعة 13500 ميل في الساعة تقريبًا في 2 أكتوبر 2022.

كما أنه عند القيام بذلك ستغير سرعة Didymoon جزءًا بسيطًا من نسبة مئوية، لكنها ستكون كافية حتى تتمكن ناسا من قياس مدارها المتغير، وسيوفر هذا مدخلات قيمة في البعثات المستقبلية لصرف الكويكبات.

ويبلغ عرض الكويكب 160 مترًا تقريبًا (524 قدمًا)، ويدور حول صخرة فضائية أكبر بكثير تعرف باسم ديديموس يبلغ عرضها حوالي 780 مترًا (2،559 قدمًا).

واقترب Didymoon نسبيًا من الأرض في عام 2003، حيث اقترب من مسافة 3.7 مليون ميل، ومن المرجح أن يضرب Didymoon الأرض، نظرًا لوجود المزيد من الصخور الفضائية بحجمها التي لم ترصدها وكالة ناسا ومركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) حتى الآن.

وقالت ناسا في بيان إن DART سيكون أول عرض لتقنية الاصطدام الحركي، والتي تتضمن إرسال مركبة فضائية كبيرة أو أكثر سرعة إلى مسار كويكب في الفضاء لتغيير حركته.

جدير بالذكر أن وكالة ناسا تعد أي جسم "يحتمل أن يكون خطيرًا"، إذا كان قريب من الأرض ضمن 0.05 وحدة فلكية (4.6 مليون ميل) ويبلغ قطره أكثر من 460 قدمًا.