تكنولوجيا جديدة لنقل الكهرباء بدون أسلاك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - تمكن فريق من المهندسين من نقل الطاقة الكهربائية باستخدام أشعة الليزر عالي الكثافة بدون أسلاك، عبر تقنية تسمى ”أوبتيكال بيمينج“، والتي ستكون قادرة على نقل الكهرباء لعدة كيلومترات بطريقة آمنة تماما.

وبحسب صحيفة ”إل كونفيدينسيال“ الإسبانية، تم إجراء الاختبارات العملية الأولية لهذه التقنية التي أنشأتها شركة ”باورلايت تكنولوجيس“ الأمريكية مع شركة الاتصالات السويدية إريكسون.

ويكمن الهدف من التقنية تشغيل أبراج شبكة 5G حول العالم، لا سيما في الأماكن النائية حيث يكون مد خطوط الكابلات الكهربائية مكلفا للغاية.

وتقول الشركة السويدية إن تقنية الطاقة اللاسلكية ستسمح بإنشاء شبكات على مساحات كبيرة بدون مراكز سكانية أو تركيبات كهربائية من أي نوع، مما يوفر تغطية لشبكات 5G في أي جزء من العالم.

كيفية عمل النظام

يتكون نظام ”باورلايت“ من باعث وجهاز استقبال، حيث يأخذ الباعث الطاقة الكهربائية من الشبكة ويحولها إلى شعاع ليزر عالي الطاقة ينطلق بثبات لنقل الطاقة عبر مسافات طويلة.

وينتقل شعاع الليزر عبر الهواء حتى يصل إلى وجهته، وهو مجموعة من المستقبلات الكهروضوئية الخاصة التي تحول الليزر إلى طاقة كهربائية لتشغيل أبراج شبكة 5G، كما توجد أيضا بطارية في جهاز الاستقبال تعمل على تشغيل البرج لعدة ساعات في حالة انقطاع حزمة الليزر.

وعلى الرغم من أن شعاع الليزر قوي جدا لدرجة أنه يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لأنسجة أعضاء جسم الإنسان، إلا أن شركتي ”إريكسون“ و“باورلايت تكنولوجيس“ أكدتا أن تقنية الإشعاع الضوئي ”آمنة تماما“.



ويحتوي النظام على مجموعة شعاع ثانية منخفضة الكثافة تحيط بشعاع الليزر، وهو ما تسميه ”باورلايت“ حلقة الأمان.

ووفقا للشركتين، فإن هذه الحلقة قادرة على اكتشاف أي اتصال آخر أو طائر على سبيل المثال، لإيقاف شعاع الليزر على الفور، ولها رد فعل سريع للغاية حتى لا يلمس الجسم المتحرك الليزر.

طموحات أكبر من أبراج 5G

تقول ”إريكسون“ و“باورلايت“ إنهما تخططان لطرح التكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، ولن تستخدم أنظمتهما فقط في أبراج 5G.

وتخطط باورلايت لاستخدام الليزر لنقل الطاقة إلى أي جهاز يتطلب طاقة كهربائية في المواقع البعيدة، بما في ذلك محطات الاستشعار أو أنظمة الإضاءة.

كما تخطط لاستخدامه مع الطائرات بدون طيار وجميع أنواع المركبات والآلات الكهربائية، ويمكن لهذا النظام تشغيل مضخات المياه أو الجرارات أو جزازات العشب الكهربائية في المزارع على سبيل المثال، دون الحاجة إلى تركيب أي كابلات.

وتعد هذه التقنية ضرورية أيضا لإنشاء مستعمرات على القمر والمريخ، حيث ستكون تكلفة تركيب الكابلات على مسافات طويلة أعلى بكثير مما هي عليه على الأرض؛ بسبب سعر المواد والعمالة المطلوبة.