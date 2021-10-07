شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول مهمة تمثيل فى الفضاء.. معلومات عن تصوير الفيلم الفضائى والان مع تفاصيل الخبر
سيقضي كل من المخرج والممثلة الروسيان 12 يومًا في الفضاء، لتصوير الفيلم الذي سيشمل أيضًا رواد فضاء الوكالة الروسية في المحطة.
قالت بيريسيلد وفي حديثها قبل الإطلاق: "لقد فات الأوان بعض الشيء لنكون خائفين لأننا قطعنا شوطاً طويلاً ولكي نكون صادقين، لم يتبق وقت للخوف".
وصف المخرج كليم شيبينكو، الذي سيمثل أيضًا في الفيلم خلال فترة إقامته لمدة أسبوعين والعمل بالمنصة المدارية، الفيلم بأنه "تجربة"، مضيفًا أنه "لا يوجد أحد للحصول على نصيحة منه في التصوير".
وقال عن مشاكل التصوير في مثل هذه البيئة غير العادية: "لا يوجد مصور واحد يمكنه الإجابة عن كيفية العمل بالضوء المنبعث".
كما أن عنوان الفيلم مؤقتًا "التحدي"، وهو إنتاج مشترك بين روسكوسوس والقناة الأولى الروسية، التي تنتج أيضًا فيلمًا وثائقيًا عن تدريب الطاقم والاستعدادات للإطلاق.
سيلعب القائد أنطون شكابلروف، الذي سيبقى في المحطة حتى ربيع 2022، دور رائد فضاء يساعد شخصية يوليا بيريسيلد، التي تلعب دور الطبيب المغامر، في إنقاذ رائد الفضاء الذي يحتاج إلى المساعدة.
وسيساعد رواد الفضاء Oleg Novitsky و Pyotr Dubrov ، الموجودان بالفعل في المحطة الفضائية ، في عملية "الإنقاذ" وسيظهران في الفيلم.