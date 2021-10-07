شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول مهمة تمثيل فى الفضاء.. معلومات عن تصوير الفيلم الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة جوية مدتها ثلاث ساعات من الأرض، متغلبة على توم كروز لتكون أول ممثل يصور فيلمًا في الفضاء، وانضم لها المخرج كليم شيبينكو في المحطة، بعد أن خضع كلاهما لأشهر من التدريب، بما في ذلك اختبارات الطيران على أجهزة الطرد المركزي وانعدام الجاذبية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت هذه أول مرة يتم فيها إطلاق صاروخ سويوز إلى المحطة الدولية لتشمل المواطنين الروس فقط، والأولى بدون رائد فضاء ناسا منذ سبتمبر 2015.

سيقضي كل من المخرج والممثلة الروسيان 12 يومًا في الفضاء، لتصوير الفيلم الذي سيشمل أيضًا رواد فضاء الوكالة الروسية في المحطة.

يحكي الفيلم قصة طبيب لم يشارك في برنامج الفضاء من قبل، لكنه يسافر إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ حياة رائد فضاء.

قالت بيريسيلد وفي حديثها قبل الإطلاق: "لقد فات الأوان بعض الشيء لنكون خائفين لأننا قطعنا شوطاً طويلاً ولكي نكون صادقين، لم يتبق وقت للخوف".

وصف المخرج كليم شيبينكو، الذي سيمثل أيضًا في الفيلم خلال فترة إقامته لمدة أسبوعين والعمل بالمنصة المدارية، الفيلم بأنه "تجربة"، مضيفًا أنه "لا يوجد أحد للحصول على نصيحة منه في التصوير".

وقال عن مشاكل التصوير في مثل هذه البيئة غير العادية: "لا يوجد مصور واحد يمكنه الإجابة عن كيفية العمل بالضوء المنبعث".

كما أن عنوان الفيلم مؤقتًا "التحدي"، وهو إنتاج مشترك بين روسكوسوس والقناة الأولى الروسية، التي تنتج أيضًا فيلمًا وثائقيًا عن تدريب الطاقم والاستعدادات للإطلاق.

سيلعب القائد أنطون شكابلروف، الذي سيبقى في المحطة حتى ربيع 2022، دور رائد فضاء يساعد شخصية يوليا بيريسيلد، التي تلعب دور الطبيب المغامر، في إنقاذ رائد الفضاء الذي يحتاج إلى المساعدة.

وسيساعد رواد الفضاء Oleg Novitsky و Pyotr Dubrov ، الموجودان بالفعل في المحطة الفضائية ، في عملية "الإنقاذ" وسيظهران في الفيلم.