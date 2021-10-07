شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف مقاطع فيديو يوتيوب على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قررت أنك تريد إزالة مقطع فيديو قمت بتحميله على يوتيوب، فيمكنك حذف أي من مقاطع الفيديو الخاصة بك من موقع الويب أو هاتفك الذكي، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. توجه إلى موقع YouTube على الويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

2. حدد خيار YouTube Studio.

3. في الشريط الجانبي الأيسر، اضغط فوق الزر "محتوى"، والذي يتخذ شكل مربع به زر تشغيل بداخله.

4. قم بتمرير الماوس فوق مقطع الفيديو الذي تريد حذفه، ثم اضغط فوق النقاط الثلاث التي تظهر.

5. حدد الحذف للأبد، ثم قم بتأكيد اختيارك.

1. ابدأ تطبيق YouTube على جهاز iPhone أو Android، ثم اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

2. حدد قناتك، ثم مقاطع الفيديو في الجزء العلوي من الشاشة.

3. اضغط فوق "إدارة مقاطع الفيديو" في الجزء العلوي الأيسر لفتح قائمة بجميع مقاطع الفيديو الخاصة بك، ابحث عن الشخص الذي تريد حذفه اضغط على النقاط الثلاث الموجودة على يمينه.

4. اضغط على حذف.