شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مصير معادن بعض الكويكبات النادرة القريبة من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى العلماء بجامعة أريزونا حاليا إلى استخراج المعادن من كويكبين قريبين من الأرض غنيين بالمعادن من أجل مواردهما، بما في ذلك واحد قد تصل قيمته إلى أكثر من 11 تريليون دولار، وتُعرف هذه الكويكبات القريبة من الأرض الغنية بالمعادن (NEAs) باسم 6178 (1986 DA) و 2016 ED85، و أطلق عليها الباحثون اسم Psyches صغيرة، مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا أنها مصنوعة إلى حد كبير من الحديد والنيكل والكوبالت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن كمية الحديد والنيكل والكوبالت التي يمكن أن تكون موجودة على الكويكب ستتجاوز الاحتياطيات العالمية للمعادن المذكورة.

قال الباحث الرئيسي للدراسة خوان سانشيز في بيان: "يُظهر تحليلنا أن كلا المنطقتين الجديدتين الشمالية والجنوبية لهما أسطح تحتوي على 85٪ من المعدن مثل الحديد والنيكل و 15٪ من مادة السيليكات، وهي أساسًا صخور".

هذه الكويكبات تشبه بعض النيازك الصخرية والحديدية مثل mesosiderites الموجودة على الأرض، ومن المحتمل أن تكون هذه الكويكبات هي جوهر الكواكب التي كانت تتطور في بدايات الكون وتم تدميرها لسبب أو لآخر.

كتب الباحثون في الدراسة أن فوائد تعدين الكويكبات تمت مناقشتها على مدى عقود ، ليس فقط لقيمتها الاقتصادية ، ولكن أيضًا "كوسيلة لتقليل الضرر البيئي على الأرض".

ودرس الباحثون التراكيب والمدارات لـ 1986 DA و 2016 ED85 ووجدوا أربع عائلات محتملة من الكويكبات (Phaeo و Brasilia و San Marcello و 1999 CG1) في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي الذي قد يكون مرتبطًا بهذه المناطق القريبة من الأرض.