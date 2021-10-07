شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاهدة صور WhatsApp بشكل سري دون فتح الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح خدعة يدوية لمستخدمي آيفون معاينة الصورة المرسلة عبر WhatsApp دون فتح الدردشة فعليًا، وهذا يعني أنه يمكنك عرض رسالة مصورة دون إظهار المرسل أنك قد شاهدتها، دون ترك أي ضغط وشيك للرد.





كيفية فتح رسالة صورة WhatsApp سرالسوء الحظ، هذه الحيلة متاحة فقط لمستخدمي iPhone في الوقت الحالي وفقا لما نقله موقع Thesun.

تحتاج إلى الذهاب إلى WhatsApp والخروج من جميع الدردشات حتى تعود إلى نافذة الدردشات الرئيسية.

ثم حدد الدردشة التي ترغب في معاينتها بالضغط لأسفل والتمرير إلى اليسار.

يجب أن ترى خيار "المزيد" منبثق.

انقر فوق "المزيد" ثم انقر فوق "تصدير الدردشة".

يمكنك إرفاق الوسائط بالدردشة وتصدير كل شيء.

ثم انقر فوق "حفظ في الملفات".

هذا يعني أنه يمكنك حفظ جميع الصور المرسلة في الدردشة في منطقة على جهازك بالإضافة إلى جميع رسائل الدردشة.

كل ما تبقى للقيام به هو التوجه إلى القسم حيث حفظت الدردشة وقراءتها.

حيل مماثلة لمحاولة مشاهدة المحتوي دون معرفة المرسل

يحاول معظم الأشخاص تجنب "قراءة الإيصالات" ببساطة يستخدمون طريقة وضع الطائرة، والتي تقوم بإيقاف تشغيل البيانات حتى لا يعرف WhatsApp الخاص بالمرسل أنك قرأت نصًا.

لكن هذه الطريقة ليست رائعة ، لأنه بمجرد إيقاف تشغيل وضع الطائرة ، تظهر العلامات الزرقاء - مما يعني أنه يتعين عليك البقاء في وضع عدم الاتصال.

يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل إيصالات القراءة تمامًا ، ولكن بعد ذلك لن تتمكن من رؤيتها من المستخدمين الآخرين وهو أمر محبط.

إذا كان لديك طراز iPhone أحدث ، فيمكنك الاستفادة من شيء يسمى 3D Touch.

تحتوي الشاشة على طبقة إضافية من حساسية اللمس ، لذا بالضغط بشدة على الشاشة ، يمكنك عرض خيارات جديدة.

إذا قمت بالنقر مرة واحدة على دردشة WhatsApp ، فسيتم نقلك مباشرة إلى الرسائل.

ولكن إذا ضغطت بشدة مع الاستمرار على دردشة WhatsApp ، فستحصل على معاينة بملء الشاشة لما بداخلها.

يتيح لك هذا قراءة ما يقرب من اثني عشر من أحدث الرسائل المرسلة في هذه الدردشة دون تشغيل علامات WhatsApp الزرقاء.

لكن كن حذرًا - إذا ضغطت بشدة فسيتم نقلك مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر علامات التجزئة الزرقاء للمرسل.

بمجرد الانتهاء ما عليك سوى ترك الأمر وستتم إعادتك إلى نافذة الدردشة الرئيسية.