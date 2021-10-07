شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الإختلافات بين واتس آب وفايبر وتليجرام والان مع تفاصيل الخبر



تطبيق واتس آب القاهرة - سامية سيد - ساهمت برامج وتطبيقات التراسل الاجتماعي في تقريب الأشخاص والمجتمعات رغم التباعد الجغرافي والزمني، الذي كان يعد المشكلة الأساس للتواصل بين البشر على مر العقود، فيما ينتشر في مختلف دول العالم الكثير من هذه التطبيقات، وفيما يلى نعرض مقارنة بين عدد من هذه التطبيقات كما يلى:تطبيق واتس آب بحسب الدراسة المعدة فإن عدد المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيق يبلغ نحو 2.5 مليار شخص ويبلغ العدد الإجمالي لتنزيل التطبيق على AppStore وGoogle Play نحو 5 مليارات.

وتم إنشاء واتس آب في عام 2009 من قبل اثنين من الموظفين السابقين في شركة Yahoo الأمريكية بريان أكتون وإيان كوم، وفي فبراير 2014 اشترت شركة "فيسبوك" تطبيق التراسل واتس آب بملبغ 19 مليار دولار.

وفي يناير 2021، قام التطبيق بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، ما تسبب في استياء بين المستخدمين وانتشرت شائعات بأن القواعد الجديدة تتطلب تبادل المعلومات الخاصة من الملف الشخصي في برنامج المراسلة مع Facebook ما استدعى ردا من الشركة التي أوضحت أن التحديث لا يهدد أمن البيانات الشخصية للمستخدمين.

أبرز مهام التطبيق: الرسائل النصية والصوتية و إمكانية إرفاق الصور ومقاطع الفيديو والمستندات حتى 100 ميغا ومشاركة الموقع، بالإضافة إلى الملصقات ومكالمات الصوت والصورة، كما تطور التطبيق إلى إمكانية الدردشة والمحادثات الجماعية.

الأمن والخصوصية:



تطبيق تليجرام عزز التطبيق من الأمن والخصوصية وبينها ميزة اختفاء وضع الرسائل حيث سيتم حذفها بعد 7 أيام وتشفير المحادثات من طرف إلى طرف حيث يستطيع المحاورون فقط الوصول إليها ويتم تخزين البيانات على الخوادم في بشكل مشفر، بالإضافة إلى إمكانية حذف الرسائل بعد إرسالها (سيرى المحاور نقش الرسالة التي تم حذفها).تطبيق تليجرام بحسب الدراسة المعدة فإن عدد المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيق يبلغ نحو 500 مليون شخص ويبلغ العدد الإجمالي لتنزيل التطبيق على AppStore وGoogle Play نحو 540 مليون.

وتم تطوير Telegram بواسطة مؤسسي شبكة التواصل الروسية "فكونتاكني" بافيل و نيقولاي دوروف في عام 2013. حيث أراد الأخوان تحرير الشبكة من ضغط السوق وأي قيود تفرضها الدولة.

وتسبب هذا الموقف في مشاكل مع السلطات الروسية التي طلبت خدمة مفاتيح تشفير Telegram، لكن إصرار المؤسس على أن هذا كان مستحيلًا تقنيًا قضت بتغريم الشركة ومحاكمتها، وفي أبريل 2018 قضت بتقييد الوصول إلى التطبيق في روسيا حتى يونيو 2020 تم رفع الحظر رسميًا عن التطبيق في روسيا.

ولعل أبرز مهام التطبيق: الرسائل النصية والصوتية و إمكانية إرفاق الصور ومقاطع الفيديو والمستندات حتى 100 ميجا ومشاركة الموقع، بالإضافة إلى الملصقات ومكالمات الصوت والصورة.

الأمن والخصوصية:

حرصت الشركة على إضافة ميزة وضع الدردشة السرية، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا من الجهاز الذي تم تشغيله عليه، بالإضافة إلى ميزة اختفاء وضع الرسائل، حيث يتم حذفها تلقائيًا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو شهر وتشفير كامل للمحادثات.

Viber بحسب الدراسة فإن عدد المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيق يبلغ نحو 823 مليون شخص ويبلغ العدد الإجمالي لتنزيل التطبيق على AppStore وGoogle Play نحو 1.2 مليار.

وقدتم إنشاء برنامج المراسلة في عام 2010. وفي مارس 2014، اشترت شركة Rakuten Group اليابانية التطبيق مقابل 900 مليون دولار، وفي ذلك الوقت، كان Viber قد سجل بالفعل 300 مليون مستخدم.

أبرز مهام التطبيق: الرسائل النصية والصوتية و إمكانية إرفاق الصور ومقاطع الفيديو والمستندات حتى 100 ميغا ومشاركة الموقع، بالإضافة إلى الملصقات ومكالمات الصوت والصورة.

الأمن والخصوصية:

حرصت الشركة على إضافة ميزة إدخال رمز PIN المحدد لدخول الدردشات المشفرة والمخفية، بالإضافة إلى القدرة على حذف وتعديل وتشفير الرسائل والمحادثات، كما يتيح التطبيق لك ميزة Viber Out لإجراء مكالمات دولية أرخص من المكالمات عبر الهاتف.