شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نتائج بحث جوجل تسلط الضوء على السفر والتسوق المستدامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على جعل محرك البحث الخاص بها أكثر إفادة للجمهور الصديق للبيئة، يقوم عملاق الإنترنت بتحديث بحثه لتوفير معلومات حول خيارات التسوق والسفر الأكثر استدامة.

ابحث عن الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل سخانات الماء الساخن أو غسالات الصحون، على سبيل المثال، وسترى اقتراحات لمنتجات أكثر استدامة (وغالبًا ما تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة)، سيؤدي التحديث المستقبلي أيضًا إلى تسهيل التسوق عبر متاجر السيارات الكهربائية والهجينة، مع استكمال العلامات التعريفية وعرض محطات الشحن المتوافقة القريبة.

وفي الوقت نفسه ستعرض Google Flights تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "لكل رحلة تقريبًا"، وصولاً إلى مستوى المقعد، قد يكون المقعد الاقتصادي على متن طائرة جديدة أكثر لطفًا من رصيف من الدرجة الأولى على متن طائرة قديمة.

وحتى الأسهم ستشهد تحسنا حيث تطلق Google Finance نتائج الاستدامة لمحافظ الأوراق المالية، مما يمنحك إحساسًا عامًا بمدى وعي شركات الاستثمار الخاصة بك بالأرض، ستصدر Google المعلومات من مشروع الإفصاح عن المناخ وفقا لما نقله موقع Engadget.

وسيتحسن البحث أيضًا إذا كنت تحاول ببساطة التحقيق في تغير المناخ. تعد Google بصفحة نتائج مخصصة تحتوي على بيانات متعمقة، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة من الأمم المتحدة والسلطات الأخرى، من الناحية المثالية ستساعدك لوحات البيانات على فهم تغير المناخ بشكل أفضل والكفاح من أجل تقليله.

سيتعين عليك الانتظار بعض الوقت لمشاهدة جميع التغييرات المخطط لها من Google، ستصل تغييرات التسوق والسفر هذا الأسبوع، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى وقت لاحق في أكتوبر للحصول على لوحات معلومات تغير المناخ، نتائج حافظة الأسهم "قريبًا" فقط، وسيتعين عليك الانتظار حتى أوائل عام 2022 لرؤية علامات EV وعلامات مختلطة.

هذا ليس مضمونًا أن يكون له تأثير ملموس على البيئة، فقط لأنك رأيت رابط بحث صديق للبيئة لا يعني أنك ستضغط عليه أو حتى تفكر فيه، حتى لو كان الأمر كذلك، فإنه يشير إلى تحول في الموقف في Google، لم تعد شركة التكنولوجيا تعتبر التخفيضات في الموارد الموجودة خلف الكواليس كافية - إنها تقوم بتثقيف مستخدمي الويب مباشرة.